La sanitat pública a Espanya està "extraordinàriament desatesa", segons Pedro Alonso, de l'OMS

El director del Programa Mundial de Malària de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Pedro Alonso, ha lamentat, en el curs 'La ciència davant el desafiament de la COVID-19', patrocinat per Pfizer i organitzat a El Escorial (Madrid ), que la salut pública està "extraordinàriament desatesa" a Espanya.









"La salut pública està extraordinàriament desatesa a Espanya, on no hi ha una Agència de Salut Pública, tot i que hi ha acords entre els diferents grups parlamentaris des de fa anys, i això és un enorme fracàs. Dins d'això, hi ha un problema d'enorme gravetat, a escala global i a Espanya, que és que no hi ha bons sistemes d'informació sanitària, de manera que difícilment poden gestionar-se ni aquesta ni cap crisi sanitària que sorgeixi ", ha dit.





En aquest sentit, Alonso ha assenyalat, després de realitzar un repàs per la situació epidemiològica global de la Covid-19, que actualment "no és un moment sense precedents", sinó que és un fet regular que ha passat al llarg de la història de la humanitat, ja que les malalties infeccioses, que han caigut en un cert desinterès perquè els àmbits de coneixement han estat en altres costats, són disruptores i suposen un risc sistèmic i existencial per a la humanitat.





"Ara pocs estarien en contra d'una afirmació d'aquest tipus, però fa només cinc mesos no era així i un exemple d'això és que no hi ha un Centre de Malalties Infeccioses, i això malgrat que en el futur seguiran sent el gran repte existencial de la humanitat des de l'àmbit de la salut ", ha dit.





Un dels problemes principals amb qualsevol malaltia infecciosa, ja siguin aquestes antigues o la Covid-19, d'acord amb Alonso, és que la transmissió no és homogènia en una població. És a dir, que no n'hi ha prou amb mostrejar a una part i així identificar la prevalença d'anticossos i la incidència, i extrapolar-lo al conjunt de la població.





"El que passa, per contra, és que es generen clústers d'alta transmissió que poden estar propers a altres on hi ha poca o gens transmissió, i per tant l'extrapolació per saber quants casos hi ha realment és molt complex, així que no sap ni quants han mort ni quantes persones estan infectades ", ha postil·lat l'expert de l'OMS.





En aquest sentit, el president de la Societat Espanyola de Virologia (SEV), Albert Bosch Navarro, ha reconegut que tot i portar tota la vida treballant en virologia, el nou coronavirus li ha canviat la vida, és com una guerra que tard o d'hora "la guanyarem". "En aquesta batalla s'han fet passos molt ràpids, com la seqüenciació del genoma del coronavirus, una cosa que es va fer ja el 10 de gener de 2020, però tot i això s'ha escapat i s'ha expandit fins a esdevenir una autèntica pandèmia" , ha afegit.





Al respecte, Alonso ha assegurat que el més possible és que es dissenyin diferents vacunes, que "no seria raonable" creure que seran iguals ni que serviran per a les mateixes poblacions, possiblement no, i això afegirà un element de complexitat en Pel que fa a la definició de les regles d'accés. L'OMS està intentant jugar un paper de mediador, amb un suport raonable per part de la Unió Europea i de la Xina, i és aquesta "diplomàcia suau" la que permetrà fer un engranatge per a l'accés mundial a la vacuna, però "no és evident ni està tancat ".





Finalment, Alonso ha recordat que si alguna cosa pot treure d'un problema com l'alerta sanitària actual "és la ciència, la investigació i el desenvolupament". "No hi ha substitut per a això, i aquí entren les nostres capacitats de desenvolupar i de poder portar a escala antivirals, monoclonals, vacunes per al que avui en dia no estem preparats", ha advertit.





De fet, ha assenyalat que la capacitat de produir vacunes a Europa no arriba al 25 per cent de les seves necessitats, parlant de les vacunes rutinàries. "A Espanya no tenim la capacitat de produir vacunes i hauríem repensar el que significa la nostra capacitat de translació i de generació de coneixement", ha tancat Alonso.