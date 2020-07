​El personal d’infermeria de Catalunya reclama la jubilació anticipada

Que els MIR de la Comunitat de Madrid estiguin fent vaga només és un senyal més que el sistema sanitari espanyol no funciona des de fa uns anys. Les retallades dels últims governs han deixat el personal sanitari en una situació de vulnerabilitat que la crisi de la Covid-19 ha accentuat notablement. Jornades de més de 24 hores, condicions precàries, poc temps per als pacients i sous baixos són algunes de les característiques que fan que el sistema de salut públic espanyol, reconegut mundialment per ser un gran sistema de salut pública, no funcioni com ho hauria de fer.













En aquest context, el Sindicat d'Infermeria de Catalunya, el SATSE, ha exposat que la pandèmia de la Covid-19 ha tret a la superfície la perillositat de les condicions laborals de les infermeres i infermers. És per aquest motiu que des del sindicat han reclamat al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions que, una vegada superada l’actual situació, possibiliti que el personal d’infermeria es pugui jubilar anticipadament.





Abans de l'emergència sanitària per la Covid-19 al nostre país, el SATSE ja volia aconseguir el reconeixement de la jubilació anticipada voluntària per a les infermeres. Ara encara veuen més necessari insistir al Govern sobre aquesta petició, que creuen està absolutament justificada per les condicions que han viscut les infermeres durant la pandèmia.





Precarietat laboral

Segons una enquesta que es va fer a 8.218 infermeres i infermers de l’Estat espanyol, el 38% d’infermers i infermeres ha patit la Covid-19. A més, l’enquesta conclou que el col·lectiu qualifica amb un 3,7 sobre 10 la gestió del departament de Salut, i amb un 3 sobre 10 la quantitat i qualitat de material de protecció que han tingut a disposició durant la crisi. Les infermeres i infermers han denunciat en moltes ocasions que han hagut de reutilitzar mascaretes FPP-2 o FPP-3 “vuit de cada deu vegades” per atendre els pacients.





A més, tres de cada deu professionals consideren que necessiten més informació i formació sobre el maneig dels equips de protecció, mentre que un 33,4% declara no haver rebut cap mena d’informació i formació.





D’altra banda, el coronavirus ha afectat l’estabilitat del lloc de treball del 26,1% dels enquestats i el 19,3% del personal d’infermeria ha presentat alguna denúncia o queixa per les circumstàncies de seguretat en què han hagut de treballar.





Des del sindicat, també reclamen que es qualifiqui l’activitat que duu a terme el personal d’infermeria com a professió de risc, ja que les infermeres i infermers s’enfronten permanent a situacions de risc, independentment del centre o àmbit laboral en el qual treballin.













Si la professió passés a considerar-se de risc, seria molt més fàcil que el Govern permeti accedir a les infermeres i infermers a la jubilació anticipada, asseguren des del sindicat.





Condicions com les d’altres col·lectius

Des del SATSE afirmen que hi ha eines per fer possible la seva petició, ja que la Llei General de la Seguretat Social preveu que es pot rebaixar l'edat mínima exigida per tenir dret a la pensió de jubilació quan la naturalesa de les activitats professionals sigui excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre i hi hagi índexs elevats de morbiditat i mortalitat. “Les infermeres i infermers del nostre país compleixen més que de sobres els requisits que van permetre a altres col·lectius professionals, com els del sector ferroviari, personal de vol o els policies, el que el Govern donés el seu vistiplau a aplicar-los el coeficient reductor de l'edat de jubilació”, apunten des del Sindicat.





Per això, una vegada superat l'estat d'emergència sanitària, SATSE reclamarà, amb més força, que el Govern aprovi un sistema de jubilació per coeficients reductors que, a més, no implicaria una sobrecàrrega addicional del sistema públic de pensions ni tampoc de la Seguretat Social, ja que preveu una cotització incrementada que s'abona durant tota la vida laboral de cada infermera.





“Aquest reconeixement no només beneficiaria a les infermeres i infermers, sinó que milloraria l'atenció a pacients i ciutadans i al sistema sanitari en el seu conjunt, atès que aquests professionals, per la naturalesa del seu treball i la seva complexitat, necessiten una perícia i habilitats específiques, així com un estat de permanent d’alerta i vigilància, que es veuen afectats a causa de l'evolució cronològica natural de les persones”, afegeix.





A més, l'organització sindical conclou que si el Govern fa possible la jubilació anticipada de les infermeres i infermers el sistema podria contractar nous professionals i les plantilles serien més joves.