El Govern central aposta per la digitalització d'Espanya amb una inversió publico-privada de 140.000 milions

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha presentat aquest dijous el Pla Espanya Digital 2025, amb el qual l'Executiu busca mobilitzar 140.000 milions d'euros d'inversió, tant pública com privada, durant els propers cinc anys per abordar la digitalització de país, la importància s'ha accelerat després de la crisi generada per la pandèmia del Covid-19.









A la presentació d'aquesta nova agenda digital per a Espanya, Sánchez ha detallat que el pla, que inclou un conjunt de reformes estructurals concretades en 50 mesures, preveu que aquesta inversió es reparteixi en 70.000 milions d'euros en els tres primers anys i 70.000 milions en els dos següents.





En aquest sentit, la inversió pública es va a situar en els 20.000 milions d'euros en els primers tres anys, dels quals 15.000 milions d'euros procediran dels fons europeus de reconstrucció acordats aquesta setmana en el si de la Unió Europea (UE) , mentre que els altres 50.000 milions correspondran a el sector privat.





Sánchez ha remarcat que es tracta d'una "pla estratègic" amb el qual el Govern busca donar un "impuls decidit" a la recerca del lideratge digital d'Espanya. Així, ha incidit que "no és un pla més", sinó alguna cosa "transcendental" i un pilar estratègic per a la reconstrucció de país després de la crisi generada pel Covid-19.





En aquest sentit, ha incidit que el Pla Digital Espanya 2025 té la voluntat d'esdevenir una "una mena de política d'Estat", per la necessita el consens de tots a qualsevol nivell de l'Administració, amb independència de el partit polític que governi , i la voluntat de perdurar "anys i anys".





Sánchez ha estat acompanyat en la presentació de el pla per la vicepresidenta tercer i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño; la ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá; la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, i el ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque.





A l'acte també han intervingut la directora general de Microsoft Espanya, Pilar López; el president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet; la vicepresidenta per a Europa, Orient Mitjà i Àfrica de Netflix, María Ferreras; el comissari europeu de Mercat Interior, Thierry Breton; i el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.