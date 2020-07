Altaveus intel·ligents, els cibermayordomos de la llar digital

La intel·ligència a la llar implica connectar els diferents dispositius domèstics -Llums, termòstats, càmeres de seguretat, electrodomèstics ... - a través d'una plataforma, de manera que puguin ser controlats per l'usuari a través d'una app o bé per mitjà de la veu . En aquest sentit, l'altaveu intel·ligent pot arribar a convertir-se en aquest node que rep les instruccions a través de parla i que s'encarrega d'executar-les. Podria convertir-se en el majordom de la casa intel·ligent.









Encara que estem parlant d'un mercat encara molt verd, alguns estudis han detectat que els altaveus estan començant a desplaçar a altres dispositius a l'hora de realitzar determinades funcions. Una enquesta sobre usos de la tecnologia, duta a terme per Accenture, s'ha detectat que el 72% dels posseïdors d'altaveus està utilitzant per menys activitats seus smartphones, fins ara els reis indiscutibles dels dispositius. En concret, el 53% dels enquestats realitza menys trucades de veu, el 50% escolta menys música al mòbil i el 47% utilitza menys el calendari i l'agenda. Una dada molt rellevant d'aquest estudi revela que el 94% dels propietaris d'altaveus afirma que l'elecció de compra de qualsevol dispositiu intel·ligent per a la llar es veurà influïda per la facilitat d'integració amb el seu assistent de veu.





L'estructura de la domòtica reposa sobre quatre capes de tecnologia: connectivitat (xarxes, protocols, infraestructura cloud, routers ...), apps (aplicacions i plataformes), dades (emmagatzematge, agregació, integració, processat, anàlisi, business intelligence ...) i dispositius (càmeres, lents, sensors, microprocessadors, objectes connectats ...). En l'últim epígraf estarien inclosos els altaveus intel·ligents.





Dins d'aquest complex ecosistema de la llar intel·ligent, els assistents són ferms candidats a convertir-se en la principal via d'accés al control de tots els elements i de totes les funcions automatitzades d'una casa. Un estudi realitzat per Strategy Analytics, entre consumidors dels Estats Units, França, Alemanya i el Regne Unit, reforçava la teoria que les persones es troben còmodes controlant amb la veu els dispositius de casa: menys del 10 % dels enquestats considerava que resultaria estrany interactuar mitjançant la parla amb una màquina, i menys del 5 % pensava que aquesta seria incapaç d'entendre'ns.





En general, l'ús d'altaveus intel·ligents per a realitzar les funcions domòtiques més avançades és incipient. D'acord amb l'enquesta, els principals usos que li donen els usuaris són, principalment, el maneig de la televisió (és a dir, que l'utilitzen com un comandament a distància de luxe), el control de la il·luminació elèctrica de les estades i el vídeo per streaming. Només el 17% dels usuaris els utilitzen per controlar els termòstats intel·ligents, el 15% per gestionar les càmeres de seguretat de l'habitatge, i tan sols el 12% per obrir i tancar automàticament persianes i cortines, o per connectar el dispositiu a un frigorífic intel·ligent.





La consultora Ovum prediu que la meitat de la població del planeta utilitzarà assistents basats en intel·ligència artificial dins de tan sols tres anys, és a dir, en 2023. Els altaveus intel·ligents probablement acabin per convertir-se en elements quotidians i imprescindibles de la decoració de les cases, com ho van ser fa unes dècades els televisors.