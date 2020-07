Comença l'estada anual a Vic del Cor Jove Nacional de Catalunya sota la direcció de Lluís Vilamajó

El Cor Jove Nacional de Catalunya (CJNC) realitza a Vic, entre els dies 23 a 31 de juliol, la seva estada anual, que enguany arriba a la 8a edició. Tot i que la direcció artística del CJNC sempre ha recaigut en dos directors de màxim prestigi, un de català i un d’internacional, una parella artística que canvia cada any per oferir als cantaires propostes diferents i de màxima qualitat, en l’edició d’enguany el CJNC comptarà amb un únic director, el prestigiós director coral i solista Lluís Vilamajó. L’acompanyarà un equip de quatre professors format per la pianista Maria Mauri (música de cambra), Viviana Salisi (música de cambra), Rochsante Taghikhani (coach de dicció lírica) i Montserrat Martorell (treball corporal). Aquest equip treballarà, intensivament i en petits grups, aspectes fonamentals per a la formació d’un cantant: la música de cambra, la dicció, o el treball corporal. El seu repertori d’enguany inclourà obres de Joseph Haydin, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Robert Schummann i Johannes Brahms.













La Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura acompanya i dona suport al CJNC des del seu naixement, i el considera una eina d’Estat, a l’estil dels cors joves nacionals de la majoria dels països europeus. Aquest projecte neix l’any 2013 amb l’objectiu d’oferir una oportunitat a cantaires del nostre país. Format per 32 cantaires d’entre 18 i 28 anys, el Cor es renova anualment a través d’un procés d’audicions i ofereix als seus integrants l’oportunitat de rebre una formació coral d’excellència sota la direcció de directors corals i de professors de primera línia. Aquesta formació posteriorment reverteix de manera directa en el moviment coral català. El Cor també té la voluntat de ser ambaixador de l’excellència coral catalana més enllà de les nostres fronteres.





El CJNC vol dotar Catalunya d’un instrument pedagògic i artístic d’excellència, del qual ja disposen molts altres països del nostre entorn. Però també vol oferir una oportunitat perquè els joves valors del cant coral tinguin la possibilitat de treballar sota la direcció i el mestratge de reconeguts directors nacionals i internacionals, i així ampliar la seva formació musical i interpretativa. El CJNC és una iniciativa que estimula i dona prestigi a l’activitat coral entre els més joves, alhora que potencia la recuperació del repertori coral català i facilita la seva internacionalització i la dels nostres directors i directores.





El CJNC és una iniciativa del Moviment Coral Català (Confederació Coral Catalana) que compta amb la complicitat i el suport del Departament de Cultura i de la Diputació de Barcelona. Ha estat dirigit per grans directores i directors, catalans i estrangers, com Xavier Puig, Josep Vila, Jordi Casas, Xavier Pastrana i Mireia Barrera, o Vitautas Miskinis, Ragnar Rasmussen, Erik Van Nevel, Philippe Forget, Santiago Ruiz i Catherine Simonpietri.





Fins ara el CJNC ha dut a terme estades formatives a Vic (2013), a Girona (2014), a Vilafranca (2015), a Vila-Seca (2016 i 2017), a Barcelona i Tallin (2018), i a Girona i Perpinya (2019). Els seus integrants també han ofert nombrosos concerts per tot Catalunya. Entre ells cal destacar els del Festival de Música Pau Casals, de la Conferència Veus de la Mediterrània a Girona, del Millenari del Monestir de Sant Daniel, de l’Assemblea General de la Federació Europea (ECA-EC) a Barcelona; però també internacionals com el del festival Choralies de Vaison la Romaine (França) o del XXè Festival Europa Cantat.