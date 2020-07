El sector cultural a Barcelona viu immers en el caos després de les recomanacions de la Generalitat

Les últimes prohibicions i recomanacions de la Generalitat han tingut en suspens al sector de la cultura a Catalunya. Després d'anunciar les mesures per Barcelona i altres 13 ajuntaments de l'Àrea Metropolitana , el Procicat va anunciar la prohibició de "totes les activitats extraordinàries i de caràcter temporal de tipus cultural, espectacle públic, recreatiu, esportiu i d'oci nocturn". A més, ha advocat per "el tancament al públic dels gimnasos, poliesportius i complexos esportius, públics o privats".









Així doncs, després de l'aprovació judicial de divendres passat, el Grec , un dels festivals de teatre més importants de la ciutat comtal, va anunciar que cancel·lava tota la seva programació. També ho van fer el Cruïlla i el festival de Pedralbes, tots dos festivals de música que ja havien adaptat la seva programació estival a la 'nova normalitat'.





Les xarxes socials es van incendiar el cap de setmana argumentant que la cultura no és un focus de contagi , com sí ho poden ser les discoteques o les festes descontrolades entre joves i reclamant la reobertura dels espais que el Procicat havia demanat tancar. Òmnium Cultural, l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya i molts artistes i públic individual van demanar a la Generalitat que no prohibís les activitats culturals. Fins i tot l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha titllat d'"incoherent" que les terrasses i platges segueixin obertes i els espectacles hagin de cancel·lar-se. Així, divendres l'alcaldessa ha anunciat que "a contracor" havia de "parar al Grec, i els equipaments culturals i esportius no podran obrir demà".









Dilluns hi va haver una manifestació davant del Grec demanant que no es tanquessin els espais culturals, ja que la crisi econòmica que ha provocat el coronavirus ha estat una garrotada per al sector. A més, des de l'àmbit cultural reclamaven que s'han pres totes les mesures de seguretat a peu de la lletra i que no hi ha hagut cap rebrot que s'hagi produït en un espectacle cultural.

















La programació segueix endavant

Quan les noves mesures van ser anunciades, també es va saber que havia excepcions a la prohibició de l'activitat cultural i d'oci que els ajuntaments podien sol·licitar, de manera que el divendres a la tarda des de l'ajuntament de Barcelona ja van demanar que l'activitat cultural pogués continuar viva.





L'ajuntament de Barcelona va tramitar una petició a tres conselleries, les de Salut, Cultura i Interior, demanant l'estatus d'excepció per a algunes programacions d'estiu que consideren compleixen amb tots els requisits sanitaris: el Grec, Cruïlla XXS, Fes Pedralbes, Nits de l'Fòrum, Sala Barcelona, l'Estiu, al pati! , Districte Cultural i el Muhba (Museu d'Història de Barcelona) al Park Güell.





Finalment, tres dies després que el Govern anunciés les noves restriccions, el Procicat va respondre que acceptava que els espectacles culturals de Barcelona seguissin endavant. L'òrgan va emetre un comunicat en el qual aprovava el Grec, el Cruïlla XXS, al Palau de la Música o els cinemes i citava el tipus d'activitats culturals, educatives i esportives que poden continuar amb la seva activitat. També demanava que els ajuntaments facin de nou les seves sol·licituds a al Centre d'Emergències de Catalunya sobre les activitats que poden continuar obertes.





Així les coses, i malgrat la inestabilitat de la situació, el Grec, el Cruïlla XXS, Fes Pedralbes i Sala Barcelona seguiran endavant amb les seves programacions amb el suport de l'Ajuntament i el consentiment de la conselleria de Cultura, que assumeix que aquests festivals seran excepcions a la prohibició d'espectacles culturals que va imposar el Govern com a conseqüència de l'augment de casos de coronavirus a la ciutat comtal.