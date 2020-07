A Catalunya hi ha 1.949 casos més de coronavirus que dimecres i nou morts més

Catalunya ha registrat fins aquest dijous 86.891 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 confirmats per prova diagnòstica (test ràpid o PCR), 1.949 més que en el recompte de dimecres, ha informat la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat.













Salut ha matisat que "bona part de l'increment" es deu als resultats dels tests serològics, que no serveixen per a una fase inicial de la malaltia, ja que no detecten el virus, però gràcies a elles es pot calcular quina part de la població ha superat la malaltia.





El balanç diari de morts i afectats impulsat pel departament part de la informació de les funeràries, que declaren diàriament els casos de difunts amb coronavirus.





Les funeràries han registrat fins al moment 12.661 morts a Catalunya per coronavirus, nou més que en l'últim balanç: 6.936 en hospital o centre sociosanitari, 4.116 en residència, 805 en domicili, i la resta són casos no classificables per manca d'informació.

De el total de casos, 4.231 han estat hospitalitzats en estat greu (actualment hi ha 61) i s'han registrat 40.590 altes hospitalàries fins al moment.





Pel que fa a residències de gent gran, hi ha fins ara 15.538 persones que han donat positiu.

La ciutat de Barcelona ha registrat des de l'inici de la pandèmia fins ara 18.489 casos, 480 més que en el balanç de dimecres, i la comarca de Segrià (Lleida) ha acumulat 4.618, 343 més que en l'anterior recompte.