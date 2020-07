Les acusacions creuades pel brot del Fuenlabrada enterboleixen el futbol espanyol

El brot d'infectats per Covid-19 que, de moment, ha afectat diversos jugadors del Fuenlabrada, s'està convertint en un autèntic malson. Les acusacions de negligència i irresponsabilitat assenyalen als màxims responsables de la competició, als quals alguns clubs també acusen d'haver adulterat el campionat.









La detecció de diversos positius al Fuenlabrada no va impedir que la Lliga autoritzés el desplaçament de l'expedició a la Corunya. Un cop allà, les proves realitzades i els positius detectats van obligar a suspendre el partit . I va començar l'embolic.





Les autoritats gallegues, començant per l'alcaldessa de La Corunya, ja han posat el cas en mans de la fiscalia perquè investigui per què es va autoritzar el desplaçament d'un equip de futbol quan ja es coneixia el positiu de diversos dels seus components.





De moment, els components de l'expedició del club madrileny estan aïllats en un hotel de La Corunya a l'espera de passar la pertinent quarantena.





INVESTIGACIONS

Mentrestant, la Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Fuenlabrada, després d'una denúncia de l'Esportiu, per esbrinar si ha incomplert les obligacions que imposen les autoritats sanitàries per a aquest tipus de situacions, Si se'l considera culpable, el club madrileny s'arrisca a que se li doni el partit per perdut o, com a mesura més greu, a el descens de categoria per haver posat en perill la salut de la resta dels jugadors que havien de prendre part en el partit.





Mentrestant, les acusacions creuades entre els diferents organisme no fan sinó afegir més confusió al tema. El club i la Lliga assegura que es van seguir tots els protocols i que l'obligació de comunicar els positius a les autoritats sanitàries correspon als laboratoris en els quals es fan les proves. A més, afirmen que tots els membres de l'expedició que van viatjar a la Corunya ho van fer després d'haver donat negatiu en les proves que se'ls van fer poc abans d'emprendre el viatge, tal com estableixen les normes de la Lliga.





Per la seva banda, des del Consell Superior d'Esports i les administracions públiques s'assegura que havent conegut el primer positiu entre els membres de el club el dissabte, s'hauria d'haver aïllat els contagiats i haver sotmès a controls a totes les persones que hagin tingut contacte amb ell.