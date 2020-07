Detenen el director d'una residència per drogar a la gent gran per robar-los

La Guàrdia Civil ha detingut el director d'una residència d'avis per un presumpte delicte d'estafa i un altre de lesions. Es tracta del director de la residència Vitalia Home, situada a la localitat madrilenya de Las Rozas. A més, els investigadors sospiten que una doctora col·laborava en els actes delictius, de manera que també es troba sota investigació.









Pel que sembla, els presumptes estafadors es guanyaven la confiança de la gent gran i s'aprofitaven de l'estat de salut mental i física de la gent gran per treure'ls els diners dels seus comptes bancaris.





A més, en algunes ocasions recorrien a drogar-los subministrant-los altes dosis d'insulina per provocar un estat de somnolència que facilitava els plans dels acusats.





La investigació es va originar arran de la denúncia d'un familiar d'un resident que va posar en coneixement de la Guàrdia Civil les seves sospites que personal de la residència estava traient diners de manera fraudulenta del compte corrent del seu familiar, el qual es trobava internat a l'hospital.





Els agents van constatar que el director de la residència, de 49 anys d'edat, es va aprofitar de l'estat de vulnerabilitat del resident, aconseguint fer-se amb diverses quantitats de diners que extreia del seu compte corrent. Aquesta persona comptava amb l'ajuda d'una doctora, la qual subministrava dosi excessivament elevades d'insulina, i que fins i tot va portar a un ancià a estar ingressat per hipoglucèmia.





MÉS CASOS

A l'aprofundir en la investigació sobre la gestió de la residència, la Guàrdia Civil ha aconseguit detectar cinc casos fraudulents, entre ells el d'algun avi ja mort el que no inpedía a l'acusat seguir traient diners amb la targeta de crèdit a nom de la víctima.





Els guàrdies civils van aconseguir cancel·lar un traspàs de 122.000 euros entre comptes, provinent d'un fons de pensions d'una resident, del qual el presumpte estafador pretenia apoderar-se.





De l'estudi realitzat, s'estima que aquest individu podria haver estafat prop de 270.000 euros als residents afectats, tres dels quals ja han mort.





La situació de vulnerabilitat de la gent gran, alguns amb 90 anys i altres amb graus de discapacitat i dependència severa, motivaven que confiessin en la persona del director de la residència al què habilitaven per gestionar els seus comptes.





Després de conèixer el cas, l'empresa va procedir a l'acomiadament del director que anava a percebre una quantiosa indemnització per acomiadament improcedent. No obstant això, els investigadors han bloquejat un dipòsit de 80.000 euros que el ja detingut tenia previst cobrar per acomiadament improcedent. Aquests diners han quedat en dipòsit per fer front a les possibles indemnitzacions.