El Govern envia l'Exèrcit a Lepe per prevenir els contagis entre els temporers

El Ministeri de Defensa ha enviat a Lepe, a Huelva, a un equip de reconeixement de l'Exèrcit de Terra per estudiar la instal·lació d'un campament de botigues, lliteres i material d'habitabilitat amb l'objectiu de prevenir contagis en els assentaments de temporers.









Es tracta de l'Agrupació de Suport Logístic o (AALOG 21 Sevilla), que s'ha desplaçat fins a localitat de Huelva per tal de prevenir aquests contagis en els assentaments que es troben en precàries condicions després de dos incendis.





L'actuació ha estat sol·licitada per les autoritats locals a la Delegació de Govern i transmesa al Ministeri de Defensa per a la seva aprovació.





Aquesta actuació és la segona que el Ministeri de Defensa realitza per evitar contagis de coronavirus després de donar per finalitzada l'operació Balmis '. L'altra intervenció es va realitzar al municipi d'Albalate (Terol), on es van desplegar 30 militars.