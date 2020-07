Canadell creu que algunes cambres catalanes tancaran si no tenen prou finançament

El president del Consell General de Cambres de Catalunya i de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, ha advertit el risc de tancament de càmeres catalanes si aquestes no compten amb el finançament necessari.









En una entrevista d'Europa Press, Canadell ha lamentat que es troben en aquesta situació "tres o quatre" càmeres, les de menor grandària, sense citar-les.



Per això, considera que la proposta de Decret llei de la Generalitat que regularà la participació institucional i que fixarà el finançament estructural d'aquestes entitats és un "pegat necessari", després que la Llei de Cambres de Comerç de Catalunya hagi quedat paralitzada pel Covid -19 i també davant la previsió d'una legislatura més curta després de l'anunci del president de la Generalitat de convocar eleccions, ha dit.



Per Canadell, aquest decret és un "pas previ" a la futura llei de càmeres, i, preguntat per si preveu oposició per part de les patronals o dels grups de l'oposició, ha confiat que el Parlament ratifiqui el decret en els terminis previstos.



"No seria lògic que ningú s'oposés, perquè això va a favor que les càmeres puguin seguir fent la seva feina", ha afirmat.



D'aquesta proposta de decret es desprenen 2,5 milions d'euros de finançament per a les càmeres aquest any, una quantitat que es repartirà entre les 13 cambres catalanes i que per Canadell cobreix la "part bàsica" del funcionament d'aquestes entitats.



Ha afegit que aquests 2,5 milions serveixen per a "parar el cop", ja que contribueixen a aportar a les càmeres un finançament mínima necessària perquè no tanquin i puguin seguir donant serveis als empresaris.



"Si no, haurem de tancar càmeres. Tres o quatre ja han dit que, si no, tanquen, i d'altres, que l'hi pensaran. Les més petites ja han dit que lliuren les claus, i així se li va dir al president i al l' vicepresident ", ha dit en al·lusió a una reunió de fa uns dies amb Quim Torra i Pere Aragonès en la qual van abordar aquest decret.



QUOTES VOLUNTÀRIES PARALITZADES

La Cambra de Barcelona preveia començar a cobrar aquest any a les empreses una quota voluntària pels serveis prestats per la qual preveia ingressar aquest exercici entre 200.000 i 400.000 euros, si bé aquesta mesura no s'ha portat a terme després de la crisi generada pel coronavirus .



Es tractava d'una quota voluntària de 60 euros per als autònoms, 120 euros per a les microempreses, 300 euros per a les pimes, 1.200 per a les empreses de mida mitjana i 3.600 per a les grans empreses.



Canadell ha indicat que es reprendrà el cobrament de quotes voluntàries al setembre només si la situació ho permet: "Si no, ja veurem".



En aquest sentit, ha defensat que el finançament de les cambres ha de venir, en part per aquesta quota voluntària, però també per una contribució de les administracions públiques, i una altra aportació depenent de les funcions públiques que assumeixi cada cambra.



CONSULTES

També s'ha referit al sistema de consultes als empresaris impulsat per la Cambra de Barcelona des que ell la presideix, i pel qual l'entitat pregunta als empresaris per temes d'actualitat.



Ha dit que volen fer escalable aquest pla pilot simplificant el sistema i habilitant una aplicació perquè els empresaris votin, per aconseguir així una major participació.