Iceta assegura que el PSC ha de guanyar les eleccions catalanes per evitar "quatre anys més de retrocés"

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha defensat que el PSC ofereix un projecte de futur que aposta pel diàleg i la cooperació, prioritzant els interessos de la ciutadania, i ha advertit sobre les properes eleccions catalanes: "Si no guanyem nosaltres hi haurà quatre anys més de retrocés ".













"Volem solucions. No volem partits que aprofitin una crisi per fer avançar la seva agenda política partidista", ha dit aquest dissabte durant el seu discurs en la reunió interparlamentària del PSC, en què també ha fet balanç del curs polític.





Si després de les eleccions "tornen a sumar els independentistes, es tornaran a posar d'acord per seguir amb aquest camí que no arriba a cap lloc", pel que ha demanat un resultat excepcional del PSC a les eleccions per evitar-ho.





"Farem tot el que estigui a les nostres mans per encapçalar aquesta alternativa diferent", i ha dit textualment que a Catalunya li hauria anat millor si s'haguessin celebrat les eleccions el 12 de juliol, coincidint amb les del País Basc i Galícia.





coronavirus

Iceta ha acusat el Govern de "mala gestió i divisió interna", circumstàncies que en la seva opinió impossibiliten que la Generalitat sigui eficaç enfront de la pandèmia del coronavirus a Catalunya.





Ha afegit que el PSC està preocupat en matèria d'educació i davant l'arrencada del nou curs escolar.





Després de mesos "queixant-se" durant l'estat d'alarma --ha mantingut Iceta--, la Generalitat no va preparar la desescalada amb plans de confinament, rastrejos i tests per fer front a posteriors rebrots de coronavirus.





Al fil de la gestió de la pandèmia, ha defensat l'equilibri territorial com una altra de les prioritats de PSC: "La Covid-19 ha posat en evidència que hi ha parts significatives del territori de Catalunya que s'han sentit abandonades, menyspreades".





Per a ell, els partits que governen en aquestes zones "han demostrat que tot és només de boca, ho diuen però no ho fan, i això és el que explica la indignació de determinats sectors de Lleida".





"La confrontació política no resoldrà cap problema", i ha apostat per la cooperació entre governs i institucions --des dels ens locals fins a les organitzacions internacionals--, per la magnitud dels reptes actuals.





BALANÇ DEL CURS POLÍTIC

Per Iceta, en les eleccions generals de novembre "els votants van triar el progrés i el desbloqueig", a les quals va seguir un pacte entre el PSOE i Unides Podem que Iceta ha qualificat d'ambiciós.





Ha defensat que el Govern central es va comprometre llavors amb l'ocupació de qualitat, l'impuls a la ciència i educació, els serveis públics, la lluita contra el canvi climàtic i transició ecològica justa, i l'impuls de nous drets ( "destacadament, el dret a una mort digna ").





L'Executiu central segueix apostant --ha defensat-- per una reforma fiscal justa i progressiva: "No hauríem de cansar-nos mai de dir que la mitjana europea de pressió fiscal és superior a l'espanyola".





"El Govern de Pedro Sánchez ha encertat les prioritats, i això és el que hem d'exigir a tots els governs", el que segons ell també ha fet l'Executiu durant la pandèmia.

I sobre el coronavirus ha afegit: "No s'ha acabat. Hem de demanar a la gent que estigui alerta i feu cas de les decisions i les prohibicions de les autoritats públiques, fins i tot quan no les entenem del tot".





ELOGIA A SALVADOR ILLA

Ha elogiat la tasca del secretari d'organització de PSC, Salvador Illa, al front del Ministeri de Sanitat: "S'ha guanyat un respecte -també us diré: sobretot, per als que no el coneixien, els que el coneixíem sabíem que estaria a l'altura- ".





A més ha reconegut la tasca dels sanitaris, dels treballadors que "han garantit el funcionament normal de la societat en unes circumstàncies especialment dramàtiques" i dels representants locals.





UNIÓ EUROPEA

Sobre la negociació dels fons europeus de recuperació pel coronavirus, ha elogiat el "lideratge" de Sánchez i ha agraït la tasca de president de França, Emmanuel Macron, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, per fer d'Europa un projecte que interessi , ha dit.

Ara, el Parlament Europeu ha de "vetllar perquè aquests acords surtin endavant" i es vegin reflectits en les polítiques europees, com a càmera que representa els ciutadans europeus, ha destacat Iceta.