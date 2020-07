Els avis demanen "responsabilitat" als seus néts i que compleixin les mesures "al peu de la lletra"

L'oci i les conductes d'adolescents i joves preocupa als avis i àvies, gent gran que els demanen "responsabilitat" i que compleixin "al peu de la" les mesures de prevenció i seguretat per evitar contagis de Covid-19 davant el greu risc que corren en cas de infectar-se.









"No només als néts. A tots, sigui quina sigui l'edat, els demanem que tinguin en consideració que nosaltres, els avis, els hem ajudat a arribar al que han arribat ara, als 16, als 18, als 20 anys ", afirma el president de l'Associació d'Avis i Àvies d'Espanya (ABUESPA), Francisco Muñoz.





En una entrevista a Europa Press, amb motiu de la celebració del 'Dia dels Avis' aquest diumenge 26 de juliol, apunta que si no s'han "equivocat en la formació" que els han proporcionat "han de adonar-se que ara la responsabilitat de tenir cura dels avis és d'ells". "Han de pensar:" no vaig a encomanar al meu avi'", subratlla.





Muñoz assegura que els avis i àvies estan veient que els contagis de coronavirus"es produeixen per l'oci nocturn, per les reunions de joves adolescents que s'estan veient cada dia a les platges". "Es reuneixen i estan 20 o 25 persones. Es banyen, juguen, es persegueixen. El que han fet sempre", explica.





"Cada vegada que hi ha una d'aquestes reunions, amb que un d'ells tingui el virus, d'aquí a 15 dies la meitat el té i han estat amb els avis, els oncles i els pares, propagant el virus", alerta.

En aquest sentit, el president de l'Associació d'Avis i Àvies d'Espanya comenta que si els joves es contagien de Covid-19 "serà com una bronquitis i als 10 dies estaran bé", però visa que, "en el cas dels avis, se'ls poden carregar i enviar a l'altre barri".





Per això, demana als adolescents que compleixin les normes "a peu de la lletra" (ús de mascaretes, higiene de mans, distància interpersonal i reunions de no més de deu persones), però "no només pels avis, sinó per tots". "És el que els demanem. D'aquesta manera van a estar cuidant-ells, a nosaltres i als la resta", subratlla.





D'altra banda, sol·licita que els cossos i forces de seguretat de l'Estat "actuïn aviat" a les zones d'oci nocturn i discoteques, on es produeixin aglomeracions de persones joves. "En lloc d'anar a les 5.00, que vagin a les 22.00 hores; que es prohibeixi per endavant, no a posteriori perquè el mal ja està fet", reclama Francisco Muñoz.





UN DIA DELS AVIS SENSE ELS NÉTS

Respecte a la celebració del Dia dels Avis 2020, Muñoz confessa que "aquest any és una mica diferent" com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus. "L'any passat, la majoria dels avis teníem als nostres néts amb nosaltres. A la platja, a la muntanya o on fora estàvem amb ells", recorda.





No obstant això, aquest any, "molt pocs avis estan amb els seus néts perquè dins de la pròpia família es va amb compte de que no estiguin exposats a contagis", relata Muñoz, qui posa en relleu el risc que suposen les persones asimptomàtiques. "Pot resultar que un nét teu el té sense que a ell se li noti, però si t'ho encomana et pot costar la vida", insisteix.





Altres anys, Muñoz no veia "cap avi sense néts" el 26 de juliol. "Aquest any el que no veig és avis amb néts", indica, per després afegir que ja s'estan "preparant" de cara al setembre per ocupar-se de les seves néts quan "molts pares hagin de tornar a la feina" presencial.





"Totes les precaucions que s'han tingut durant aquests mesos i l'estiu van a passar a la història i ens quedarem amb els néts sense cap problema. No hi ha ni un avi que faci un pas enrere quan fa falta", emfatitza.





Mentrestant, des de la Confederació Espanyola d'Organitzacions de Majors (CEOMA) han felicitat a tots els avis i àvies d'Espanya, que a hores d'ara i amb precaució a conseqüència de la pandèmia del coronavirus, "tornen a gaudir dels seus néts i nétes amb motiu de l'estiu, una estació desitjada per gaudir dels jocs d'estiu amb els petits ".





"Els avis i àvies som les persones que acompanyem als més petits de la casa i no tan petits, en el camí de l'aprenentatge de la vida. Els nostres néts són la nostra alegria i motor de vida, però, al seu torn, els nostres consells seran regals difícils d'oblidar al llarg de les seves vides ", afirma l'entitat.





D'altra banda, en aquest dia especial, CEOMA ret homenatge a tots els avis i àvies que han mort per culpa del coronavirus. El 27,5% dels casos d'COVID-19 notificats a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE) amb inici de símptomes i diagnòstic posterior al 10 de maig corresponia a persones majors de 65 anys, segons l'informe de situació de Covid- 19 a Espanya del 17 de juliol.





Durament colpejats PER LA PANDÈMIA

Un informe del Ministeri de Sanitat, presentat per aquest a les comunitats autònomes, reconeixia que les dades de morts en residències no permeten la seva difusió per la seva falta de qualitat.





En aquest document, amb resum de dades fins al 20 de juny, es concretava la xifra de 27.350 morts en residències dels quals, en 9.003 casos (32,9% dels morts) es té la certesa de mort per Covid, en 9.830 es va detectar simptomatologia però no es va arribar a confirmar (35,9%) i la resta (31,2%) s'atribueixen a altres causes.