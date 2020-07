Felip VI rendeix homenatje a les víctimes del coronavirus davant l'Apòstol

L'emergència sanitària de la COVID-19 ha centrat aquest dissabte la tradicional Ofrena a l'Apòstol Sant Jaume, en què el rei Felip VI ha recordat a les "milers de víctimes" de la pandèmia i ha elogiat el "impagable sacrifici dels ciutadans" que , ha afegit, han de mantenir la "unitat" per "afrontar les conseqüències socials i econòmiques" que encara resten del coronavirus.









El monarca ha presidit, juntament amb la reina Letizia, la tradicional Ofrena que cada 25 de juliol es realitza a l'Apòstol Santiago i que, en aquesta ocasió, ha volgut fer personalment.

Has estat en el marc d'un acte diferent tant per les mesures de protecció derivades de la pandèmia de la COVID-19 com per la pròpia ubicació. Un any més, la celebració ha tingut lloc a l'Església de Sant Martiño Pinario a causa de les obres a la Catedral, i, en aquesta ocasió, no ha comptat amb el tradicional salutació a les autoritats ni passi de revista a les tropes a l'Obradoiro.

A més, la COVID-19 també ha estat present en la pròpia Ofrena que ha realitzat el Rei, en què ha elogiat la capacitat dels espanyols per "donar resposta als desafiaments" com aquest.

Felip VI ha admès que les problemàtiques a què s'enfronta ara Espanya "són enormes" i "no només afecten a la salut o a l'economia", si no "també a la confiança de les persones en el futur que, per a molts, pot deixar de ser una llar acollidor per convertir-se en un horitzó incert ".

"La crisi sanitària provocada per la COVID-19 deixa milers de víctimes el record ha de acompanyar-nos per sempre, i també situacions angoixants pel confinament", ha dit el Rei, que ha tingut també paraules per a "l'impagable sacrifici dels ciutadans en totes les esferes d'activitat ", que han" combinat el lliurament sense límits amb una professionalitat extraordinària ".