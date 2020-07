Detenen un home a Sevilla per donar una pallissa a un cadell i estavellar-lo contra un cotxe

Agents de la Policia Local de Sevilla, adscrita a la Delegació de Governació i Festes Majors, han detingut un home, que ja comptava amb vuit detencions anteriors, com a presumpte autor de maltractar un gos de set mesos, a què hauria causat diverses lesions.













En aquest marc, l'Ajuntament sevillà ha informat que els fets han succeït a la matinada el divendres quan la sala del 092 ha rebut un avís que un gos estava sent maltractat pel seu propietari a la zona del Plantinar.





A l'arribar els agents a al lloc dels fets, han observat que un grup de més de 15 persones reprenien a un home, qui, segons les persones que es trobaven allà, havia tret a passejar a el gos i, "sense motiu justificat, presumptament va començar a colpejar-brutal i cruelment amb cops de puny i puntades de peu per tot el cos, a més d'arribar a agafar-lo pel coll, arrossegar-se per terra i estavellar contra un turisme, actitud que va mantenir des de la plaça fins al seu domicili ".





Diverses persones s'han ofert com a testimonis i han explicat que, després de dur a l'animal al seu domicili, havia tornat per "encarar-se amb ells i amenaçar-los", afegint que "es tractava d'un individu temut al barri per la seva agressivitat".





Es dóna la circumstància que els mateixos agents han arribat a escoltar com amenaçava en veu alta a dues veïnes. Així mateix, segons han manifestat els veïns de la zona i testimonis dels fets, "no era la primera vegada que succeïen fets com aquests, ja que en una altra ocasió anterior presumptament hauria arribat a matar un altre gos d'una pallissa".





Els agents han pogut comprovar que l'animal, un cadell de tan sols set mesos, presentava "molt inflamada una de les extremitats davanteres poden tenir una fractura". També, tenia una ferida oberta en una pota del darrere i un bony al costat i es trobava molt atordit.





Els agents han sol·licitat la presència d'operaris del Zoosanitari, que es van fer càrrec de l'animal i han procedit a la detenció del seu propietari, donant-li trasllat a dependències policials, on va quedar a disposició judicial.





El delegat de Governació i Festes Majors, Joan Carles Cabrera, ha destacat que "l'actuació dels agents de la Policia Local, gràcies a la col·laboració ciutadana dels que van donar avís, ha impedit que aquest individu continués agredint al seu propi gos". "El maltractament als animals no pot quedar impune i, per això, la intervenció de la Policia Local en casos com aquests és fonamental", recalca.