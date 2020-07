Chacón recorda que la previsió és perdre fins a 15.000 milions en facturació turística aquest 2020

La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, s'ha reunit aquest dissabte amb el consell de direcció de l'Agència Catalana de Turisme -amb entitats públiques i representants empresarials privats- per analitzar la situació turística de Catalunya i acordar actuacions.









Chacón ha compartit amb el sector la reacció de la Generalitat a la recomanació del primer ministre francès, Jean Castex, de no visitar Catalunya, i ha detallat gestions fetes amb els executius francès i espanyol, segons un comunicat de la Conselleria.





La consellera ha afirmat que aquestes declaracions suposen un cop perquè França és el primer mercat emissor internacional: el 2019 Catalunya va rebre a 4.070.500 turistes francesos que van generar una despesa de 2.446 milions d'euros.





EL 14% DE L'OCUPACIÓ A CATALUNYA

Considerat que el sector està en un moment molt crític, tenint en compte a més que es tracta del 14% de l'ocupació de Catalunya, de manera que calen mesures contundents de suport, i ha recordat que "la previsió és perdre fins a 15.000 milions d'euros en la facturació turística aquest 2020".





Chacón ha reiterat la necessitat d'exigir l'extensió dels EROs en el sector com a mínim fins a final d'any; aconseguir una reducció de l'IVA per les activitats del sector turístic i, sobretot, reclamar els 7.500 milions d'euros d'ajudes directes del fons de recuperació de la UE.





"Hem de salvar les empreses i garantir els llocs de treball. Si no donem ajudes ara, en el futur no ens quedaran empreses turístiques que es puguin transformar, i quan es superi l'emergència coronavirus necessitarem empreses a on la gent pugui anar a treballar" , ha dit.





EL TURISME AL PROCICAT

També ha explicat en la reunió la petició que ha fet dins el Govern per incorporar en el Procicat un interlocutor permanent de l'àmbit del turisme.





Per part de la Generalitat han acompanyat la consellera en la reunió el director general de Turisme, Octavi Bono, i el director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font.