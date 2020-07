Coneix la mascareta que neutralitza el virus del Covid-19

La mascareta, anomenada MO x Atech, es troba a la venda des d'abril, però la seva capacitat d'inactivar el virus s'ha confirmat ara. Aquest equip de protecció, que compta amb un revestiment que neutralitza el virus quan entra en contacte, ha estat desenvolupat gràcies a la col·laboració publicoprivada entre el fabricant tèxtil Adalberto, l'empresa minorista MO de Sonae Fashion, el centre tecnològic CITEVE, l'IMM i la Universidade do Minho.













El viròleg de l'IMM Pere Avencs, que va coordinar les proves ha assegurat que aquestes mascaretes han demostrat una eficaç inactivació de la SARS-CoV-2 fins i tot després de 50 rentats, i s'ha observat una reducció viral de el 99% després d'una hora de contacte amb el teixit".





Per posar a prova l'eficàcia, es va analitzar el teixit després d'estar en contacte amb una solució que conté una determinada quantitat de virus, per mesurar la supervivència al llarg de el temps. Abans que el IMM confirmés l'eficàcia per inactivar el virus de la Covid-19, l'Institut Pasteur de Lille (França) ja havia testat amb èxit les seves característiques antimacrobianas contra el virus H1N1, el corona-type i el rotavirus.





La mascareta -desenvolupada amb un teixit tècnic que integra diverses capes diferents, impermeable i reutilizable- també compta amb una certificació de la Direction Générale des Entreprises francesa que acredita una retenció de partícules del 96%, fins i tot després de 50 rentats.





Ara només estan a la venda només a les botigues de la marca portuguesa MO, disponibles per a tota la Unió Europea, el projecte va ser obert a la comunitat perquè altres marques a Portugal i a l'exterior puguin distribuir-les. I costen 10 euros cadascuna.





QUÈ DIU LA MARCA PORTUGUESA SOBRE ELS SEUS MASCARETES?





Segons informen a la seva web l'empresa MO, els seus mascarilals són eficaços contra els virus, els bacteris i els fongs. L'eficàcia protectora de l'producte contra patògens externs depèn de el tipus d'agent. No obstant això, les proves de laboratori suggereixen un alt nivell de protecció contra algunes de les fonts més comunes de malalties humanes . Protecció duradora i destrucció d'agents patògens externs que contaminen la seva roba.





















Aquests productes estan dissenyats tenint en compte el seu ús i les necessitats i la comoditat del consumidor final. Tots els productes estan dissenyats per ser lleugers, transpirables i proporcionar un nivell excepcionalment alt de protecció contra olors, bacteris i fongs.





Disseny intel·ligent per màxima funcionalitat i comoditat. La combinació d'un disseny d'alta qualitat i la naturalesa de les nanopartícules utilitzades augmenten substancialment l'eficàcia de la composició del producte. El producte ha demostrat ser efectiu després de diversos rentats, superant àmpliament l'estàndard industrial. El 99% dels bacteris en els nostres tèxtils s'eliminen fins i tot després de més de 100 rentats.





A l'haver estat produïts per minimitzar l'impacte ambiental de la seva vida útil, els nostres productes proporcionen una solució sostenible i duradora. No s'utilitzen productes químics nocius durant el procés de fabricació. El polímer utilitzat per millorar la distribució de la humitat i el procés d'assecat és biodegradable i està certificat per Bluesign, Oeko-Tex i REACH.