La Generalitat alerta de risc crític d'un gran rebrot a l'àrea metropolitana de Barcelona

La preocupació en el si de la Generalitat per la situació d'augment dels contagis que s'està vivint a Catalunya ha quedat patent en la compareixença del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que ha llançat un avís molt serios. Segons els experts, el risc d'un rebrot de la pandèmia a Barcelona i la seva àrea metropolitana és crític.









"Estem en un moment crític per evitar anar cap a una situació com la que ens trobem a finals del mes de març", ha afirmat Argimon. Ha precisat que la taxa de risc de rebrot a Catalunya és superior a 100, i ha afegit que es troba en el llindar que marca la presa de decisions: "Quan aquesta taxa està per sobre de 100, hem de mirar-ho i prendre mesures".





LIMITAR L'OCI

Respecte a la possibilitat de limitar l'oci nocturn per evitar un augment dels contagis, Argimon ha afirmat que el seu departament és favorable a fer-ho, però ha matisat que és una decisió que no es pren únicament des del departament.





A l'ésser preguntat per les possibles mesures que aplicaria en l'oci nocturn català, Argimon no ha concretat si són favorables a una mesura similar a l'aprovada per Govern de Navarra de limitar l'horari de tancament dels locals o una més estricta com el tancament total .





El Govern de Navarra ha decretat el tancament de bars, discoteques, salons de joc, societats i penyes a les 2 de la matinada, ha prohibit en horari nocturn els 'botellons' i ha reduït a 10 els grups en hostaleria.





Per la seva banda, Jacobo Mendioroz, coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, ha assenyalat que no és el mateix traçar els contactes d'un brot d'una reunió amb cinc amics que un brot en una discoteca amb molts desconeguts.





INSTALAR PAVELLONS SANITARIS

D'altra banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) està estudiant instal·lar pavellons salut o àrees sanitàries Movils en poliesportius de la província de Girona ia la zona metropolitana sud de Barcelona per afrontar les possibles necessitats de llits a l'epidèmia de coronavirus .





"Hem activat ja la divisió logística per anar desplegant equipaments d'ampliació d'hospitals a Lleida, i estem ja pensant en fer-ho en un parell de llocs més, hem de veure si es farà a Girona i hem de veure si es farà a la metropolitana sud ", ha afirmat el gerent del SEM, Antoni Encinas.





Encinas ha explicat que és difícil avançar la ubicació concreta, tot i que ha precisat que a les zones que el SEM percep més trucades són municipis de la comarca del Baix Llobregat i el sud de l'àrea metropolitana de Barcelona, com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat.





Pel que fa a la província de Girona, "la demanda està pujant a la zona de Figueres", ha explicat d'acord amb les dades del SEM.





A Lleida estan avançant les obres per adequar el pavelló Onze de Setembre com a hospital, amb la previsió que les instal·lacions estiguin acabades durant la primera setmana d'agost.

Els operaris han acabat el 80% dels treballs de fusteria i d'instal·lació d'aigua i sanejament, porten un 60% dels d'electricitat, un 40% de les comunicacions, el 60% de la instal·lació d'oxigen i el 40% de la aclimatació.





Encinas ha apuntat que la mitjana de trucades que reben ha passat de 6.600 a 10.000, de manera que el SEM ha activat el seu pla de contingència per poder atendre aquesta demanda.





"Ha passat a Lleida i també està passant ara a la zona metropolitana de Barcelona, de moment això no s'està traduint en un augment significatiu dels ingressos hospitalaris, la nostra divisió d'assistència i transport no l'estem escalant", ha concretat.





Pel que fa a el telèfon de consultes mèdiques 061, ha explicat que ja han activat la primera fase del pla de contingència, amb un volum de trucades d'entre 8.000 i 10.000 els últims tres dies: "Estem fora de la situació de normalitat". "Quan arribem a 14.000 escalarem a una tercera fase, a les 21.000 a una altra i a la fi serem capaços d'assumir 40.000 trucades a el dia", ha concretat sobre el pla de contingència i a activat per a la gestió del 061.