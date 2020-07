Amenaça de tancament per a tot l'oci nocturn de Catalunya

El Govern està estudiant la possibilitat d'ordenar el tancament de tots els locals d'oci nocturn de Catalunya com a mesura preventiva en la lluita contra el Covid-19.









La constatació que bona part dels rebrots que s'estan veient en la comunitat, a part del de Lleida atribuït als treballadors temporers de la fruita, s'han produït en locals d'oci nocturn als que tot just s'han respectat les mesures de seguretat, ha fet que en el si de la Generalitat s'estigui valorant molt seriosament aquesta possibilitat.





Així ho ha reconegut el mateix president de la Generalitat, Quim Torra, al Parlament, on ha argumentat que és evident que hi ha un greu problema per la escàs compliment de les mesures de prevenció entre la població més jove.





De moment, l'ordre de tancament d'aquest tipus de locals afecta només Barcelona i la seva àrea metropolitana i la comarca del Segrià, les dues zones més afectades pels rebrots.





Una altra de les mesures que s'està estudiant és la limitació de nombre de persones que poden reunir-se en espais públics, en els coneguts botellons, en els quals en la majoria de les ocasions les mesures de seguretat, com l'ús de mascareta o la distància de seguretat, brillen per la seva absència.





LA PATRONAL, CONTRÀRIA

Aquest anunci de el president de la Generalitat ha caigut com una galleda d'aigua freda entre els propietaris de les sales d'oci nocturn, que veuen com poden perdre la major part dels seus ingressos en els mesos en què més afluència de públic solen tenir.





Les organitzacions Fecalon, el Gremi de discoteques de Barcelona i la província, Assac i la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) han titllat, en un comunicat, de indiscriminat que s'assenyali a el sector com un dels principals focus de rebrot i han al·legat que és "una manera més d'estigmatitzar el sector" i responsabilitzar d'allò que està fora de les seves competències.





Segons el comunicat, les patronals es van reunir amb la Conselleria de Salut i Interior, i en l'última trobada es va redactar una proposta de pla sectorial on es detallen les condicions amb reducció d'aforament i adequació de l'espai, entre altres, per presentar-lo al Procicat, de què esperen resposta





A part, la Fecasarm ha criticat la decisió de la Generalitat de permetre l'ús de les pistes de ball a les portes de Sant Joan i als tres dies fer-se enrere i l'ha considerat com un "arrencada de cavall i una parada de burro".





Per això, les patronals exigeixen un pla sectorial de contingència que reguli el sector de manera gradual i asimètrica per tal d'evitar "sacrificar a cap empresa" i establir unes condicions clares, definides, d'obligat compliment i que s'ampliï el règim sancionador aquelles activitats que incompleixin amb la normativa vigent.