Torra assumeix que la situació a Catalunya és molt crítica, crida a la responsabilitat individual i en 10 díes pendrà més decisions

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comparegut aquest matí per informar sobre la situació sanitària al Catalunya. "Som davant els deu dies més importants. Si no assolim haurem de retrocedir".









"Ara és l'hora de l'expertesa i de seguir els protocols mèdics. Som davant d'un nou i un gran esforç col·lectiu. És imprescindible que tornem a conscienciar-nos que ens hi va la vida", ha continuat Quim Torra.





Amb això, Torra ha explicat que vol evitar mesures més restrictives i ha assegurat que no faria una compareixença així si la situació no fos molt crítica, que ha qualificat com l'avantsala de març.





INCREMENT CONTINUAT DELS CASOS

Torra ha explicat que la situació és crítica perquè des de fa setmanes hi ha un increment continuat dels casos, ja la setmana passada van ser més de 5.000 i l'anterior eren uns 3.000. També ha explicat que van fer 62.000 PCR l'última setmana, moltes més que l'anterior.





"L'impacte que l'epidèmia té sobre la protecció assistencial es dona sobre l'atenció primària", ha dit el president de la Generalitat, que ha asegurat que la situació a les residències està controlada i que l'impacte als hospitals no és preocupant, però que a poc a poc augmenta.





Torra ha assegurat que cal central l'atenció en els brots més forts, al Segrià, a Barcelona i l'Àrea Metropolitana i a Figueres. Però també ha recordat que és necessari estar atents als brots més controlats per no arribar a situacions més difícils.





"El Govern anirà prenent les mesures que corresponguin a cada moment. Prendré les decisions que calgui sense que em tremoli el pols. Aquests deu dies el Govern de la Generalitat farà tot el que estigui a les nostres mans per protegir-vos, però us demano que vosaltres també feu tot el que sigui possible per protegir-vos".









Tot el que hem viscut i estem vivint al Segrià ens demostra com n'és de fràgil la situació i amb quina fragilitat podem arribar a una situació pitjor quan l'atenció primària i els hospitals es desborden.





Així doncs, Torra també ha volgut recordar que, si no es segueixen les mesures de recomanació, ja sabem quin és el pas següent i espera no haver de tornar als dies foscos i ha recordat que en aquests moments els rebrots estan tenint molt impacte assistencial a l'atenció primària.





"Soc conscient que és estiu i temps de vacances, i que hi ha moltes ganes de fer tot el que no hem pogut fer. Però no hem tingut la treva que esperavem" i si continuem fent tot el que volem, tornarem a la situació d'abans. "Cal abaixar el ritme i abaixar les concentracions de persones".





CRIDA AL TURISME

A més a més, Torra s'ha adreçat als joves i els ha dit que "una botellada no és una festa sinó un acte d'insolidaritat".





Tot i així, s'ha mostrat optimista, ja que la majoria dels catalans han integrat la mascareta a la seva vida, i ha recordat que "ens en vam sortir i ens en tornarem a sortir".





Després de demanar precaució ha enviat un missatge al món, i ha assegurat als turistes que "Catalunya és una destinació turística segura". Sobre això, ha dit que no hi ha contradicció a demanar als catalans prevenció i alhora recordar als turistes que poden seguir venint a Catalunya, ja que "a la costa i l'interior del país es pot fer la pràctica sense cap problema", sempre que hi hagi les mesures exigides.





Torra ha explicat que, un cop acabada la conferència, es reunirà amb els directius dels principals hospitals catalans i amb la consellera de Salut, Alba Vergés.





Acte seguit, Josep Maria Argimon ha volgut enviar un missatge en la mateixa línia que Torra. "No creiem que la PCR ens treurà d'aquesta situació" i hem d'intentar fer les coses amb responsabilitat, ha recordat.