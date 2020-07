El 44% dels empresaris espanyols es mostra cada vegada més pessimista i preveu una caiguda dels seus ingressos, segons Grant Thonton

El 44% de les empreses espanyoles preveuen que els seus ingressos i beneficis es reduiran en els pròxims dotze mesos, segons l'International Business Report de 2020, el baròmetre de la firma de serveis professionals Grant Thornton, que reflecteix un notable increment del pessimisme entre els empresaris sobre l'evolució dels seus negocis per l'impacte de la pandèmia, encara que també que el teixit empresarial és més optimista ara que durant els pitjors moments de l'anterior crisi.









L'informe de Grant Thornton analitza de forma semestral les percepcions i expectatives de més de 5.000 executius de 35 països de tot el món en el curt i mig termini. A Espanya, la investigació es realitza sobre 400 companyies d'entre 50 i 500 empleats.





L'optimisme dels empresaris de cara als propers dotze mesos cau fins al 24%. No obstant això, i malgrat l'inèdit que ha suposat una crisi que ha exigit un cessament complet de l'activitat econòmica de forma temporal, segons les dades històriques de Grant Thornton, els nivells de pessimisme no són tan preocupants com els de primer trimestre del 2011 , quan va arribar a situar-se al 8%.





El sentir dels directius espanyols queda per sota dels països del nostre entorn, ja que a la Unió Europea l'optimisme mitjà arriba al 29%, i a nivell global el percentatge dels que confien en una bona evolució de l'economia arriba al 43%. Els espanyols es mostren menys confiats que els alemanys i britànics (31%), francesos (35%), grecs (37%), encara que el sever impacte de la crisi sanitària ha deixat una mica més tocats els empresaris italians (23%).





Per al president de Grant Thornton, Alejandro Martínez Borrell, "les dades obtingudes revelen que en l'anterior crisi dels empresaris sí van pronosticar un deteriorament profund i estructural".





"No obstant això, en aquesta ocasió sembla que sí confien en una recuperació més ràpida de l'economia. Les dades macroeconòmiques són de tota manera preocupants, perquè el Banc d'Espanya acaba de situar la caiguda del PIB aquest any en el 15,1% i la taxa d'atur en el 23,6%, en el pitjor escenari dels tres que contempla, de manera que caldrà estar atent a el desenvolupament de la pandèmia en la segona meitat de l'any ", ha defensat.





Els directius espanyols si creuen, però, que la pandèmia és un dels principals factors que afectarà negativament la marxa de les seves empreses en el proper any. Si a finals de 2019 només dos de cada quatre directius creien que aquesta incertesa anava a perjudicar a les seves organitzacions, avui ja són tres de cada quatre (75%).





"La forta caiguda de sectors com el turisme, que representa el 12% del PIB, i el temor que la seva recuperació es retardi respecte a la resta de l'economia i afecti el consum intern explica aquests majors nivells d'incertesa econòmica en comparació a la mitjana europea i als països del nostre entorn ", assenyala Carlos Fernández, consultor i expert econòmic de Grant Thornton.





L'última onada del baròmetre de la firma de serveis professionals Grant Thornton també mostra que la previsió del comportament de les empreses per al proper any està marcada pel fort impacte en els seus negocis que ha tingut lloc en els últims i complexos mesos.





Tres de cada deu dirigents espanyols afirmen haver reduït els seus ingressos o facturació en més d'un 5% en els últims dotze mesos, una xifra superior a la mitjana europea (42%) i la global (37%).

"Hem de ser cauts amb les xifres empresarials. L'enquesta recull encara pocs mesos de l'impacte de la crisi en les vendes i els beneficis de les empreses. Moltes companyies ja han posat en marxa plans de contingència, amb accions específiques en les àrees clau, que pot fer-les més resilients en aquests mesos i propiciar que el pla de negoci i el futur de l'empresa estigui garantit ", explica Carlos Fernández, consultor i expert econòmic de Grant Thornton.





Pel que fa a les exportacions, els dubtes sobre la demanda exterior també han augmentat entre els empresaris espanyols i l'informe apunta que el suposat origen xinès de la pandèmia ha posat en relleu les debilitats de les llargues i complexes cadenes de subministrament globalitzades, i ha impactat en companyies com els grans fabricants d'automòbils o de productes d'electrònica.





Si a finals de l'any passat més del 40% dels empresaris espanyols preveien incrementar les seves exportacions, ara només ho fan el 24%, i un 25% assegura de fet que va exportar menys. Cal assenyalar, de tota manera, que aquesta última dada és millor que la mitjana europea, el que significa que, fins i tot davant el difícil context econòmic que ens deixa el COVID-19, les nostres empreses segueixen apostant per la recuperació a través de la seva activitat exportadora .





"Les multinacionals comencen a posar un major focus en la resiliència de la seva cadena de subministrament davant de el model de just in time i l'optimització de costos" explica Carlos Fernández.





GENERACIÓ D'OCUPACIÓ

Pel que fa a les perspectives de generació d'ocupació, el 23% dels líders empresarials espanyols tenen previst augmentar la contractació de personal durant el proper any, el que significa una reducció de 14 punts percentuals respecte a el semestre anterior. Amb tot, i a l'igual que passa amb l'optimisme, aquestes males perspectives de creació de nous llocs de treball són millors que les que mostraven durant la crisi de l'Eurozona.





"Les millors perspectives de creació d'ocupació dels nostres empresaris en aquesta crisi en comparació a la del 2008 és una relativa bona notícia, i s'explica en gran mesura perquè, a diferència de llavors, ara tenen a la seva disposició el sistema d'ERTOs i el suport de el sistema bancari espanyol i indirectament de el Banc Central Europeu ", ha assenyalat Martínez Borrell.





A més, l'informe testifica una forta caiguda en la disposició dels directius a augmentar els salaris per sobre de la inflació, que baixa de el 21% expressat fa sis mesos al 16%. Espanya, en aquest sentit, s'equipara a la intenció mitjana a la resta de països analitzats, que també se situa en el 16%, encara que a escala europea aquesta xifra baixa lleugerament al 12%.