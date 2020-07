El jutge crida a declarar a Corinna Larsen i Joan Villalonga per les gravacions sobre Joan Carles I

L'Audiència Nacional ha reobert l'anomenat cas 'Carol' i ha citat a declarar com a investigats a Corinna Lasén i a l'expresident de Telefónica Juan Villalonga. Tots dos hauran de prestar declaració per les gravacions realitzades per l'excomissari José Manuel Villarejo en què s'acusa el rei emèrit Joan Carles I de presumptes cobraments de comissions il·legals.









Aquesta és una peça separada de la macrocausa Tàndem per la qual s'investiguen els enregistraments de l'excomissari i les acusacions que es fan en elles contra el rei emèrit pel presumpte cobrament de comissions per la construcció de l'AVE a la Meca en què van participar varias empreses espanyoles.





Ha estat el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló el que ha reobert la causa 'Carol' després de rebre nous informes de la policia del material intervingut en els domicilis d'alguns dels investigats.





En concret, la reobertura de la peça es dirigeix a aclarir la possible existència d'un encàrrec per part de Corinna Larsen a Villarejo que buscaria l'obtenció d'unes dades corresponents a una persona de nacionalitat espanyola, així com demanar totes les circumstàncies que van poder envoltar aquest fet, "sense perjudici que això pugui portar a altres tipus d'infraccions".





L'instructor detalla una de les conversions mantingudes entre Villarejo i Corinna Larsen -Trobada en un arxiu localitzat a casa del comissari- en la qual ella exposa les seves inquietuds respecte a una assistent personal espanyola que pogués estar filtrant informació sobre la seva vida privada.





ELS MILLORS

El comissari, que està en presó provisional des de novembre de 2017, va oferir els seus serveis "de manera insistent" i assegurant que disposava de "els millors especialistes del món". Li comenta també la "capacitat de localitzar béns de qualsevol persona en qualsevol part de món".





Tots dos parlen "d'un tal Joan", que per al magistrat és Juan Villalonga, "com la persona que els va posar en contacte i qui li va dir a Villarejo, segons aquest mateix refereix, que havia d'ajudar a Corinna' a mort '" .





Segons l'acte, en aquesta conversa el comissari va demanar a l'empresària alemanya telèfons i altra informació de la seva assistent, dades que li va facilitar. També li va dir que quan tingués alguna informació sobre l'encàrrec, l'hi faria saber "mitjançant un missatge o personalment".

"Corinna li dóna les dades de la persona, el seu nom, cognoms i estat civil i explica com apareix en la seva vida aquesta dona. Ell li diu que va a analitzar el tema a veure què surt. Villarejo li diu que en un mes o mes i poc tindrà les dades, però a part d'això, si ella necessita qualsevol cosa de qualsevol part de món, se li ofereix per facilitar-ho, al que Corinna li respon que poden fer bon negoci ", explica el jutge.





POSSIBLE CONTRACTE

El jutge considera que ha d'aclarir si l'encàrrec va arribar a materialitzar-se i si es va abonar quantitat per això, el que en tal cas podria constituir delictes de suborn actiu i passiu en els que haurien intervingut els investigats pels delictes comesos a Espanya.





Atès que el magistrat i la Fiscalia Anticorrupció han mantingut una discrepància sobre la connexitat entre els fets investigats a Suïssa i Espanya, García Castelló acorda traslladar al Ministeri Públic per tal que informe sobre la possible existència de connexitat delictiva, així com sobre la competència de la jurisdicció espanyola per al coneixements dels fets.





El jutge argumenta en el seu escrit que els fets analitzats poden acreditar l'existència d'una possible actuació concertada dirigida per un funcionari públic en actiu, Villarrejo, que es lucrava rebent important quantitats per a l'execució de diferents encàrrecs, per als quals es valia de la seva condició de policia.





En el marc d'aquesta actuació criminal, afegeix l'acte, "pogués haver-se produït algun tipus d'encomana per part de Corinna Larsen a José Manuel Villarejo perquè, a través de les societats que integraven l'anomenat Grup Cenyt, procedís a l'obtenció il·lícita d' determinada informació ".





El jutge recorda que la investigació que va donar lloc a la present peça separada arrenca de la troballa d'uns arxius, dels quals es desprenen diferents i variats fets que revesteixen l'aparença d'infracció penal. Així, fa referència al registre per part de Villarejo d'una conversa d'índole privada en un domicili particular i afegeix que es desconeix si els intervinents en la mateixa eren conscients que estaven sent gravats. De el contingut d'aquestes converses semblen inferir, explica, una sèrie d'infraccions penals de el relat exposat per Corinna Larsen en els àudios.