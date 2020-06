El Suprem assumeix la causa per l'AVE a la Meca perquè pot afectar el rei emèrit

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha assumit la investigació derivada de les diligències obertes al desembre de 2108 per Anticorrupció per aclarir la destinació de 80 milions d'euros que segons Corinna Larsen, de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, s'haurien repartit entre d'altres el Rei emèrit per l'adjudicació de l'AVE a la Meca a empreses espanyoles el 2011.













En una nota remesa aquest dilluns, la Fiscalia General de l'Estat explica que aquesta investigació se centra, precisament, en delimitar o descartar la rellevància penal dels fets que van ocórrer amb posterioritat al mes de juny de 2014, moment en que el Rei emèrit va deixar d'estar protegit per la inviolabilitat que l'article 56.3 de la Constitució espanyola reconeix al Cap de l'Estat.





"Resulta necessari, doncs, la pràctica de noves diligències que afecten directament el Rei emèrit, que es troba aforat davant la Sala Segona de l'Tribunal Suprem", assenyala el Ministeri Públic.