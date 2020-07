Collboni adverteix a bars i discoteques: "Després de la fase d'informació vindrà la fase de sanció"

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha avisat aquest dilluns que fa a les restriccions a bars i discoteques pels rebrots de coronavirus: "Que ningú dubti que després de la fase d'informació vindrà la fase de sanció".





Ho ha dit en roda de premsa al costat de l'tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, i l'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, a l'presentar l'ampliació de l'oficina de recepció de denúncies de el cos municipal al districte de Ciutat Vella .





Collboni s'ha referit a la resolució de la Generalitat que prohibeix obrir discoteques i sales de ball, així com a la restricció d'horari fins a mitjanit per a bars i xiringuitos, i ha ressaltat que "el seu incompliment té conseqüències també de caràcter administratiu, i per tant són sancionables ".





"Hem incidit molt en informació, acompanyament, pedagogia, però és evident que un cop això sigui conegut pel conjunt de la ciutadania, hem de fer complir les normes fins a les últimes conseqüències", ha asseverat Collboni, després que la ciutat no va registrar cap sanció durant la primera nit en què les noves restriccions van estar en vigor.





En el mateix sentit, Velázquez ha remarcat que "la Guàrdia Urbana es pren molt seriosament el compliment de les prescripcions a nivell sanitari", i ha explicat que totes les denúncies en aquesta matèria han anat precedides d'un avís i pedagogia.





A més, Batlle ha valorat que durant l'última nit "la presència de locals d'oci oberts era molt residual", i ha assegurat que bars i restaurants també han complert amb l'obligació de tancar a mitjanit.