150.000 treballadors a ERTO segueixen sense cobrar la prestació

El Consell General de Col·legis de Gestors Administratius a partir de les dades d'una enquesta realitzada entre els seus associats denuncia que molts treballadors afectats per ERTO per força major segueixen sense rebre cap ingrés.





"No entenem per què seguir ocultant les xifres reals, quan la societat segueix sent un clam per l'alt nombre de casos que tots coneixem de persones que encara no han cobrat el subsidi i no es tracta d'exemples aïllats" afirmen.





I afegeixen, "no ens cansarem de dir que l'Administració pot comptar amb els gestors administratius per tractar de solucionar aquest greu problema", ha assenyalat en un comunicat el president dels gestors administratius, Fernando Santiago.

















L'enquesta revela que més de 250.000 empreses encara mantenen viu l'ERTO per força major que van presentar durant l'estat d'alarma. En aquest sentit, Santiago recorda que en l'anterior enquesta es va advertir que el 46% de les empreses amb ERTO per força major es veurien obligades a consumir tot el termini que els facilités el Govern.





El president dels gestors administratius ha subratllat que fins que les empreses no recuperin el nivell d'ingressos anterior a l'estat d'alarma, s'han de seguir establint mecanismes que impedeixin fer-les caure.





"El Govern ha d'entendre que el procés que s'ha seguit per negociar les ajudes europees és el procés que reclamen les empreses per si mateixes. Si volem mantenir el nivell d'ocupació o, al menys, que no pateixi molt, s'han d'establir mecanismes addicionals de préstecs i ajudes reals, eficaços i àgils per a les empreses ", ha defensat Santiago.





Atenent a les dades de les últimes enquestes, si la situació no canvia i no s'adopten noves mesures, els gestors calculen que més de 240.000 empreses hauran tancat abans de finalitzar l'any i 52.000 empreses convertiran el ERTO en ERO, el que suposarà prop de dos milions d'acomiadaments.





"O el Govern entén les necessitats de les pimes i els facilita l'accés a les ajudes o la tardor serà molt dur, fins i tot sense que un rebrot endurís la situació", avisa Santiago. D'acord amb aquesta enquesta, dins el col·lectiu, el 16% dels gestors administratius s'han vist obligats a presentar un ERTE. El 20% ha vist com la seva clientela ha caigut al voltant d'un 24%, mentre un altre 20% dels gestors han elevat el seu nombre de clients al voltant d'un 14%.





Al mateix temps, el 79% dels gestors administratius han augmentat les seves despeses un 10% per complir les normes de seguretat enfront del coronavirus.