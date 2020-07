Alarma a tot Europa pel creixement dels contagis

Encara que ningú a Europa s'atreveix a parlar encara de segona gran onada de contagis, l'augment de la transmissió en diversos països europeus ha encès els llums d'alerta. Per això, la Comissió Europea ha llançat una sèrie de recomanacions als països que la conformen per demanar-los que es coordinin adequadament per impedir que s'hagi d'arribar de nou a un confinament massiu que seria molt perjudicial per a l'economia de la zona.









La principal recomanació és que s i duguin a terme el major nombre de tests entre els ciutadans i que s'estableixi un sistema de rastreig que permeti aïllar el més ràpidament possible a les persones contagiades. El repte és evitar que torni una gran transmissió comunitària que es converteixi en una segona onada.





A més, des del executiu comunitari es defensa que les mesures que es prenguin en els diversos països es facin de manera coordinada, és a dir, que es basin en els mateixos paràmetres per evitar discriminacions. Per això demana que en el cas que s'hagi de sotmetre a la població a una quaranta es faci seguint els mateixos criteris en totes les regions en el cas que es trobin en situacions similars.





La preocupació dels responsables europeus s'ha centrat en el creixement del nombre de contagiats que s'està experimentat en diversos països. Entre ells estan Suècia, Portugal, Espanya, Regne Unit i Luxemburg. A ells pot unir-se Alemanya, on en les últimes hores s'ha produït un augment de 633 casos, gairebé el doble que el dia anterior, i hi ha hagut sis morts, quan el dia anterior no hi havia hagut cap.





Respecte a la taxa d'incidència, el nombre de contagis per 100.000 habitants en els últims 14 dies, els països que pitjors dades mostren són Luxemburg, amb una xifra rècord de 219,4, Romania (63,2), Bulgària (45,5 ), Suècia (40,1), Portugal (35,5), i Espanya (35,1). També preocupa al Regne Unit, ja que tot i que allà la taxa d'incidència és del 14,7, i L'índex de mortalitat és de l'1,4 per 100.000 habitants, mentre que a Espanya és de tot just el 0,1.





Resulta també inquietant per als responsables comunitaris l'augment de la taxa de mortalitat en alguns països. Aquest és el cas de Suècia, on aquesta taxa ha arribat a la xifra de 1,7 morts per 100.000 habitants, o en el cas ja citat d'Alemanya.





Un altre país en el qual la Comissió ha centrat el seu interès és Bèlgica, amb una taxa d'incidència del 27,5 però que en els últims set dies ha experimentat un creixement de l'71%. El govern belga ja ha anunciat noves mesures per rebaixar la taxa de contagis i, de moment, ha establert certes restriccions per als viatgers que vulgui desplaçar-se a determinades regions espanyoles.