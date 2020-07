El Barça sancionarà el brasiler Arthur per la seva rebel·lia

El Barça no està disposat a permetre l'actitud de rebel·lia mostrada pel migcampista brasiler Arthur. Aquest ha comunicat des del Brasil, on va viatjar per gaudir d'unes mini vacances, que no va a tornar per participar en les trobades de Lliga de Campions que li queden per disputar a l'equip.









De fet, el brasiler no s'ha presentat a l'hora en què estaven tots els jugadors citats per fer-se les pertinents proves de la Covid-19.





Malgrat que el club li ha recordat que encara té contracte en vigor i que ha de tornar per estar a disposició de l'entrenador fins que acabi la participació de l'equip a la Champions League, Arthur s'ha negat a incorporar-se.





Aquesta postura ha obligat els dirigents blaugranes a posar el tema en mans dels assessors jurídic s perquè siguin aquests del que posin en marxa un expedient sancionador que pot concloure amb una sanció econòmica molt dura.





I malgrat que el seu futur equip, la Juventus de Torí, també li ha aconsellat que torni a la disciplina blaugrana fins que s'acabi la temporada, el jugador sembla disposat a continuar al Brasil fins que s'incorpori a la plantilla de la vecchia signora.





Des de l'entorn de jugador s'assegura que Arthur està molt dolgut amb el Barça ja que tenen la impressió que s'ha donat ordre que no jugui si no és imprescindible. De fet, des que es va signar l'acord amb la Juventus no ha jugat ni un sol minut i en l'últim i intranscendent partit davant l'Alabès, ni tan sols va ser convocat.