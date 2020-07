La jutgessa suspèn el tercer grau a Sànchez, Junqueras, Cuixart, Romeva i Forn

El Jutjat de Vigilància Penitenciària 5 de Catalunya ha acceptat suspendre el tercer grau dels presos de l'1-O arran de el recurs que la Fiscalia Provincial de Barcelona ha presentat aquest dimarts.









Així, el jutge ha acceptat, com va demanar el fiscal, que el recurs tingui efectes suspensius i tramitar de manera preferent i urgent, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





Aquesta decisió afecta l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez; a el líder d'ERC, Oriol Junqueras; a el president d'Òmnium, Jordi Cuixart; i als exconsellers Raül Romeva i Joaquim Forn, mentre que el Jutjat de Vigilància Penitienciària 1 haurà de posicionar-se sobre el recurs que afecta l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell.





La suspensió s'aplica des del moment en què les presons comuniquin als presos la decisió de la jutgessa, però les seves defenses podran recórrer la suspensió en els propers tres dies.





Fonts jurídiques han assegurat que, al suspendre el tercer grau, els presos recuperen "la situació penitenciària que tenien abans" de la semillibertat: tots estaven classificats en segon grau i usaven l'article 100.2 del Reglament penitenciari.





Així, les mateixes fonts afirmen que dimecres podrien sortir de presó durant el dia tots "els que tenen el 100.2, amb voluntariat o treball".





RECURSOS AL 100.2

Dijous, l'Audiència de Barcelona va remetre al Tribunal Suprem (TS) els recursos d'apellació de la Fiscalia al 100.2 de Sànchez, Cuixart i Forn.





Ho va fer en virtut de el nou criteri fixat pel Suprem a l'estudiar el 100.2 de Forcadell, quan va estipular que aquests recursos correspondran a tribunal sentenciador i no a les audiències provincials.





TORRA QÜESTIONA QUE EL GOVERN VULGUI DIALOGAR

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha qüestionat aquest dimarts la voluntat de diàleg de govern Espanyol després que la suspensió del tercer grau.





"No, la llei no preveu la venjança com a resposta. Aquest és el diàleg que ofereix Espanya?", Ha criticat el president en un apunt a Twitter.