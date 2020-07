Junqueras assegura tenir una relació "cordial" amb Puigdemont

El líder d'ERC i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha assegurat que parla de tot i freqüentment amb l'expresident Carles Puigdemont, "una, dues, tres vegades" a la setmana, i que la relació és cordial.









En una entrevista de TV3 al primer cap de setmana després de recuperar el tercer grau penitenciari, ha negat així que no es parlin, perquè ara cal prioritzar Catalunya, tant pel procés sobiranista com per la crisi del coronavirus.





Pel que fa a la relació entre els propis presos de l'1-O, ha respost que és una relació cordial, de companys de mòdul i de persones que han conviscut molt, i "no hi ha hagut cap enfrontament".





També ha dit que confia en el recorregut del seu cas a la justícia europea, tot i que, en tot cas, ha insistit en el seu convenciment de ser una persona bona i honrada.





A més, està "orgullós" d'anar a la presó per les seves idees, ha dit, tot i la duresa de la presó, i ha constatat que ha rebut moltes mostres de suport de la resta de presos en general, i a la presó s'ha sentit fort i serè, ha afegit.





Quan li van preguntar si tornaria a actuar igual, ha respost que treballarà pel bé de la societat: "Faré allò que ens mou per la gent; clar que sí".





Quan li van tornar a preguntar, va reiterar que el que es va fer era "fruit d'un mandat democràtic, d'un mandat electoral", i que ja ho va dir així en el judici.





Sobre la seva vida a la presó, ha negat que a les presons catalanes tinguin un tracte de privilegi ni ell ni la resta de presos de l'1-O; i ha comentat que a la presó d'Estremera va poder conèixer a l'excomissari Villarejo - "saludar-; deixem-ho així" -.





Sobre el llibre que Puigdemont presentarà aquest dilluns i altres que han publicat presos de l'1-O, Junqueras ha dit que quan ell mateix vol opinar de l'actualitat ja ho fa amb articles periodístics.





Així i tot, a la presó durant el confinament ha escrit molt, de manera que ara ultima "entre quatre i cinc" llibres sobre temes variats, inclosa la presó.