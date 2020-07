Els presos de l'1-O surten de la presó gràcies a al tercer grau

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; el líder d'ERC, Oriol Junqueras; i els exconsellers Raül Romeva i Jordi Turull han sortit a les 6.55 hores del matí d'aquest divendres de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), per primera vegada usant la seva classificació en tercer grau, la semillibertat, amb la que podran passar tot el cap de setmana a casa.





És el primer cap de setmana en què s'aplica el tercer grau als presos condemnats per sedició en el judici de l'1-O, després que les juntes de tractament de les presons aprovessin el dijous aplicar-los la modalitat habitual d'el règim obert, i el resta de líders de l'1-O que estan a la presó sortiran també al llarg d'aquest divendres.





A l'sortir de la presó Cuixart ha declarat davant els periodistes que el tercer grau no significa per a ell res en concret perquè el que volen és "sortir de la repressió d'una vegada per totes".





Preguntat pel que significa el tercer grau per a ell, Junqueras ha dit que està content de poder veure a la gent del seu poble: "Ja us ho podeu imaginar, segur que no fan falta molts detalls".





Turull ha dit que tot i no ser la llibertat completa, feia molt de temps que esperaven aquest cap de setmana, i preguntat per què farà el cap de setmana, ha dit: "Tinc ganes de donar la gràcies a tothom, a tanta gent com em pugui trobar perquè ens han donat tanta força, tant coratge i tanta esperança ".





TORNARAN A PRESÓ DILLUNS



El tercer grau els permetrà passar tres nits a casa, de manera que no tornaran a la presó fins dilluns, i dormir els altres quatre dies de la setmana a la presó, quan passaran entre 8 i 11 hores al centre penitenciari.





Durant les hores que passin fora de la presó, podran continuar amb els treballs i voluntariats que han fet fins ara, estant classificats en segon grau i usant l'article 100.2 de l'Reglament penitenciari.





La classificació en tercer grau part de la proposta de les juntes de tractament de la presó de Dones de Barcelona, Wad-Ras, Lledoners (Barcelona) i Puig de les Basses (Girona), que va avalar el Servei de Classificació de la Conselleria de Justícia .





Una vegada adoptada la mesura, la Fiscalia pot presentar un recurs davant el Jutjat de Vigilància Penitenciària --manteniéndose al tercer grau fins que resuelva--, i en última instància davant el tribunal que els va sentenciar, el Suprem.