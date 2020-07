Artur Mas reconeix que va entendre que la seva vida política havia acabat arran del cas Palau

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha admès aquest dijous que el cas de l desfalc de Palau de la Música, que va implicar a CDC, és una de les raons que el va portar a renunciar "a tot" en l'àmbit polític, i a entendre que el seu trajectòria política havia acabat.









"He fet tots els actes de reconeixement i reparació que es poden fer. Potser no els satisfà, però mirin els fets. Quan vaig deixar la presidència del PDeCAT, l'última responsabilitat que em quedava al gener de 2018, un dels motius per els que ho vaig fer era el cas Palau ", ha subratllat en la seva compareixença a la comissió d'Assumptes Institucionals de Parlament.





Segons Mas, a títol individual ha deixat totes les responsabilitats polítiques en els últims quatre anys, de manera que creu haver assumit qualsevol responsabilitat que li demanin en aquest àmbit: "Políticament he renunciat a tot".





Ha assegurat que va intentar entendre la magnitud del que suposava el cas Palau actuant d'"una forma coherent i exemplar, i la millor manera per fer-ho era aquesta, per perjudicar el menys possible als que havien d'agafar el relleu" del projecte polític.





Tot i no estar inhabilitat actualment per exercir càrrecs polítics, ha assenyalat que si volgués podria tornar a primera línia, però no és la seva "intenció" perquè quan va decidir deixar tots els seus càrrecs ho va fer amb una visió a llarg termini i no conjuntural, ha puntualitzat .





FUNCIONS ECONÒMIQUES I POLÍTIQUES

Després d'afegir que no pot deixar de ser expresident, ha admès que la sentència del cas, per un desviament de fons de l'entitat musical, no el deixa indiferent i no li agrada, i ha volgut recordar que quan va accedir a la secretaria general de CDC ja estaven separades les funcions econòmiques de les polítiques, i que "potser va ser un error" seu no assumir dues responsabilitats.





Un cop acabat el judici, s'ha constatat que no consta en el procediment penal en qualitat de res ni li van cridar com a responsable llavors de CDC o en altres càrrecs: "No figuro en cap lloc. No he estat cridat com a testimoni, com investigat ni es m'ha acusat de res ".





També ha reconegut que un partit com CDC, sobre el qual requeien "sospites d'irregularitats", calia reconvertir, i això va portar a la seva desaparició política, el que ha tingut costos i segurament encara els té, ha apuntat.





Sobre l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, administrador únic del partit entre 2005 i 2010, ha recordat que ha estat condemnat a 3 anys i 6 mesos com a autor d'un delicte de blanqueig de capitals, però que el va absoldre del de tràfic d'influències.





Segons Mas, si Osàcar ha presentat un recurs davant del Tribunal Constitucional (TC) contra la decisió, és perquè la defensa està convençuda que "si no hi havia tràfic d'influències no hi havia un origen il·lícit de diners, per la qual cosa no se li pot condemnar per blanqueig de capitals ".





Sobre CDC, ha assegurat que el partit "no va cometre un delicte com a tal però sí va rebre recursos il·lícits que no hauria d'haver rebut", i per això se li condemna a retornar 6,6 milions d'euros en comissions il·legals cobrades a través del Palau, tot i que també l'ha portat a TC.





MILLET I MONTULL

"Davant la condemna, els béns per tornar els diners ja s'han posat a disposició de la justícia, i ara ha de decidir com l'executa", ha precisat l'expresident català, que també ha reivindicat que el Palau de la Música, com a institució, no va ser perjudicada econòmicament per CDC ni per Osàcar i sí per la seva expresident Fèlix Millet i la seva número dos, Jordi Montull, als quals ha definit com a grans delinqüents.





Basant-se la sentència, l'expresident de la Generalitat també ha recalcat que CDC i Osàcar no van cometre un perjudici sobre la hisenda pública i "que, a diferència del que es va dir, no hi va haver sobrecostos ni sobrepreus en les adjudicacions d'obres públiques", i ha exigit investigar com s'adjudica.





També ha demanat a l'oposició que tinguin amb la Casa Reial, "com a mínim, la meitat de l'exigència" que han tingut contra ell, en referència a la figura del Rei emèrit, i per això els ha reclamat que no passin de puntetes en el Congrés i el Senat i obrin una investigació.





PSC: QUE PUIGDEMONT es pronunciï

El diputat de PSC-Units Jordi Terrades ha acusat els que estaven al capdavant de CDC, com Mas, d'utilitzar als quals van ser tresorers del partit com "parallamps" perquè, segons ell, sabien perfectament el que passava, ha emplaçat també a l'expresident Carles Puigdemont a pronunciar-se sobre la sentència i ha demanat que algú es disculpi pel que va passar.





Des Cs, el diputat Carlos Carrizosa ha demanat a Mas que deixi les funcions d'expresident, i també considera que és un mestre a l'hora de treure les responsabilitats de sobre: "M'ha recordat a aquells nuvis que quan els ha deixat la nòvia, diuen: no, si la vaig deixar jo ".





Per a la portaveu de CatECP, Susanna Segovia, el cas Palau és "el cas Gürtel de CDC", i els ha acusat d'intentar transformar-lo en un altre partit per intentar oblidar una sentència que, al seu parer, evidencia que hi va haver finançament irregular.





El diputat de la CUP Carles Riera ha lamentat que "la dreta catalana reprodueix el model de corrupció d'altres dretes" d'altres països, i considera que això suposa un fre per al procés d'autodeterminació i la independència, de manera que veu necessari eradicar aquesta pràctica.





La diputada d'el PP Esperanza García ha cridat Mas a demanar disculpes i assumir errors, i encara que no li han demanat que deixi les funcions d'expresident, sí que li ha reclamat una reflexió al respecte.





Des d'ERC, la diputada Anna Caula ha manifestat que són "intransigents i taxatius" contra la corrupció, i més davant d'un cas en el qual hi ha sentència, a més de deixar clar que les pràctiques que es recullen no els representen i no volen que afecti el projecte independentista.





El diputat de JxCat Marc Solsona ha realitzat una condemna explícita de la corrupció, i ha manifestat el seu respecte institucional i personal cap a Mas.