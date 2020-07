Illa assegura que Espanya segueix en "un escenari de control" tot i els rebrots

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assenyalat que Espanya està "en un escenari de control" de la pandèmia de COVID-19, tot i els 361 brots actius que s'han notificat en diferents parts de país, principalment Catalunya i Aragó.









En roda de premsa després del Consell de Ministres aquest dimarts, el ministre ha puntualitzat, en qualsevol cas, que el 70 per cent d'aquests brots tenen "menys de deu casos associats". La major part estan associats a reunions familiars, activitats laborals com la recollida de fruita o a l'oci nocturn. Illa ha valorat positivament les mesures preses per algunes CCAA, com Madrid, per limitar l'oci nocturn: "Al nostre parer són mesures encertades".





Illa ha rebutjat la idea que s'estigui produint una segona onada de COVID-19 a nivell general. "No podem parlar, al meu parer i segons les informacions que em traslladen, que hi hagi una segona onada generalitzada al nostre país, no n'hi ha. Hi ha brots i estan molt sectoritzades les zones on hi ha transmissió més alta", ha argumentat.





Sobre els brots, el ministre ha detallat que fins al 64 per cent dels nous positius es circumscriuen a Aragó i Catalunya. Illa espera que "en les pròximes setmanes es puguin posar sota control els brots més preocupants, a Barcelona i Saragossa" si els ciutadans segueixen "rigorosament" els consells de les autoritats sanitàries pel que fa a distància social i ús de mascaretes.





Segons Illa, tant el Govern com les comunitats autònomes "estan prenent les mesures que s'han de prendre per seguir mantenint sota control el virus". "Les mesures, si se segueixen adequadament, permetran el control de virus", ha insistit al especte, defensant en diverses ocasions que "els instruments a disposició de les CCAA són suficients per mantenir sota control la pandèmia". "Les mesures de les CCAA són també suficients", ha agregat.





La mateixa opinió ha compartit la portaveu de l'Executiu i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero: "Les comunitats autònomes compten amb instruments suficients per controlar la pandèmia. Compten amb tots els instruments". En aquest sentit, ha abundat en què Espanya es troba en "bona situació" contra el COVID-19: "Totes les dades ho indiquen". Així, ha defensat que el sistema de prevenció "està funcionant".





Illa ha recordat que al voltant del 60 per cent dels nous positius són asimptomàtics i que l'edat mitjana "ha baixat respecte a setmanes anteriors", situant-se al voltant dels 45 anys. Segons el ministre, la pressió hospitalària segueix baixa, per no dir molt baixa, al voltant de l'1,5 per cent d'ocupació. Així mateix, ha informat que actualment hi ha 215 persones ingressades en unitats de cures intensives (UCI) a tot Espanya, per la qual cosa no hi ha problemes de saturació.





El ministre ha manifestat el seu "profund disgust" per les celebracions després de l'ascens a Segona Divisió de futbol del Sabadell. "No s'ha de celebrar d'aquesta manera, vulnerant tota mena de recomanacions sanitàries. Això és el que no cal fer", ha criticat. Illa ha parlat aquest matí amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés (PSOE), sobre aquests esdeveniments, segons ha informat en roda de premsa. Després d'aquests comportaments, el ministre ha fet una "crida explícit" a seguir les recomanacions sanitàries ja que "el virus segueix aquí".

Malgrat les dades al nostre país, el ministre ha advertit que, a nivell internacional, "l'evolució no és bona", ja que s'estan notificant màxims diaris de nous casos. "A nivell internacional la pandèmia no està ni de bon tros controlada. A Europa, l'aconseguim controlar fa algunes setmanes però s'està registrant un increment sostingut, tot i que encara controlant, de nous casos", ha insistit.





Sobre l'arribada de la vacuna per "derrotar" definitivament el virus, ha avançat que, "durant la primera meitat de l'any que ve hi haurà una o diverses vacunes disponibles". "Fins a aquest moment, caldrà tenir un comportament de convivència amb el virus, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries", ha conclòs.