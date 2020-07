Argimon creu que Catalunya està "controlant el virus" però recorda que no "hem d'abaixar la guàrdia"

La consellera de Salut, Alba Vergés, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i el director de la nova Unitat de Seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, han presentat aquest dimarts les línies estratègiques del Pla de Control de la Transmissió de Covid-19 a Catalunya.





El pla que han presentat consta de diferents nivells: cada nivell correspon a un situació epidemiològica concreta i implica diverses mesures adequades a la situació. És a dir, en cas que alguna ciutat o regió sanitària passi del nivell 1 al 2 per un augment dels casos, les mesures s'enduririen. Ara, a Lleida hi hauria un nivell 4 i a Barcelona un nivell 3.





Tots tres s'han mostrat optimistes amb la situació actual de Catalunya, però han remarcat la importància de que la població sigui molt responsable i es prengui a pit les mesures de seguretat.





Jacobo Mendioroz ha explicat que la prevenció del virus "comença amb la pròpia responsabilitat individual, el distanciament, la mascareta, el rentat de mans que tantes vegades hem dit. Això és el que realment evita el contagi. La PCR serveix quan ja hi ha una malaltia. Els estudis de contactes poden evitar una mica la transmissió, però són imperfectes".





Mendioroz ha reconegut que està costant adaptar-se al que ha passat i ha recordat que "l'objectiu del pla és conviure amb l'epidèmia fins que s'acabi, i això ens obliga a canviar algunes coses del nostre comportament". També ha volgut agraïr les persones que compleixen totes les mesures que es demanen des de la Generalitat.





SITUACIÓ EPIDEMIOLÒGICA

Tal com ha explicat el doctor Josep Maria Argimon, a Catalunya l'última setmana hi ha hagut una estabilització i fins i tot un petit descens de la incidència acumulada, que ve donat perquè la situació a Lleida s'ha estabilitzat.





"La incidència acumulada de Lleida està disminuint des de ja fa uns quants dies, però ve d'una taxa acumulada molt elevada", ha explicat, i ha posat ènfasi en l'esforç de la població de Lleida i en que "hem de continuar igual amb l'actitud de responsabilitat individual".





El dimecres acaben els 15 dies de confinament de Lleida, i Argimon ha dit que el Procicat anunciarà si hi ha noves mesures. "La situació epidemiològica ha millorat, però no diré que és bona. Ha estat un brot molt complicat", ha recordat.





"A Barcelona la R també ha disminuit, ara està a 1, i la incidència acumulada també està estabilitzada i el risc de rebrot ha baixat", ha explicat el secretari de Salut Pública.





Sobre l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha explicat que a l'àrea metropolitana sud la tendència no és tan positiva, però sí a la metropolitana nord.





"Així és com hem de continuar, som capaços de controlar el virus", ha afirmat.





CERCANT ELS EQUILIBRIS

La consellera Vergés ha assegurat que des de la Generalitat estan treballant constantment per trobar l'equilibri, ja que cal "recuperar la vida". A més, ha explicat que durant els propers dies es s'aniran cercant les millors mesures segons com vagi evolucionant la situació. "Estem entrant en una fase que potser té més complexitat que seguir mesures dràstiques. Estem en un període d'anar corregint en aquesta cerca de la balança".





També ha recordat que, de cara al setembre, caldrà decidir com conviure amb el virus i el retorn a les escoles.





AUGMENT DE LES PCR

Des de la Generalitat han acceptat que són conscients que el personal sanitari està molt desgastat ja que l'esforç que han hagut de fer metgesses i infermeres durant els últims mesos ha estat gegant.





Per intentar pal·liar aquest desgast hi ha hagut un gran augment de les proves PCR, i l'última setmana s'han incrementat se'n van fer 72.000. Argimon ha explicat que amb això s'aconsegueix alliberar les infermeres.





Ara es començarà a Badalona una prova pilot per fer testatge massiu, i si funciona s'aplicarà a altres ciutats i regions catalanes. "És una prova pilot molt treballada", ha explicat el secretari de Salut Pública.





ELS DEU DIES CRÍTICS

Sobre les declaracions de dilluns del president de la Generalitat, Quim Torra, Argimon ha explicat que hi ha "deu dies crítics" perquè es posarà en pràctica la metodologia que s'ha plantejat i que si es parla de dies crítics no és perquè hi hagi molts pacients a les UCI o perquè la situació estigui descontrolada. "O el virus se'ns en va i continuem cap amunt o el dobleguem i aconseguim que baixi. Si això no ho aconseguim, el virus se'ns escapa. Ara mateix està per davant nostre", i per això "aquests deu dies són crítics".