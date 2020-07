El consum de les llars europees registra la patacada més gran desde 1999 en el primer trimestre de l'any

Durant el primer trimestre del 2020, quan els Estats membres de la zona euro van començar a introduir mesures per contenir la COVID-19, el consum real per càpita de les llars va caure un 3,0% a la zona de l'euro enfront de la disminució del 0,4% en el trimestre anterior, produint-se així la caiguda més forta des de 1999, segons dades de l'Eurostat.









En canvi, l'ingrés de les llars europees no va patir en aquest primer trimestre de 2020 sinó que va augmentar un 1,1%, després d'haver caigut un 1,1% en el quart trimestre de 2019.





Gràfic de l'consum i l'ingrés per càpita de les llars de la zona euro / EUROSTAT





A la UE, el consum real per càpita de les llars va disminuir un 2,9% el primer trimestre del 2020, després d'una disminució del 0,2% en el trimestre anterior, produint-se així també la disminució més forta des que hi ha registre, el 1999. A la UE també va augmentar l'ingrés real per càpita de les llars, concretament en un 1,2% el primer trimestre després d'una disminució de l'1,0% en el quart trimestre del 2019.

Gràfic de l'consum i l'ingrés per càpita de les llars de la Unió Europea / EUROSTAT





Renda bruta disponible de la llar

Durant els tres primers mesos d'aquest any, les llars de la zona euro van veure un increment en la seva renda disponible bruta d'un 0,9%, i els de la Unió Europea de l'1,2%. Això es deu, segons l'anàlisi de l'Eurostat, a la reducció dels impostos corrents i les contribucions socials.





No obstant això, la disminució observada en els salaris rebuts, el superàvit operatiu brut operatiu i l'ingrés mixt de les llars van contribuir negativament al creixement de l'ingrés brut disponible en ambdues zones.





Gràfic de la renda bruta disponible de les llars de la zona euro / EUROSTAT









Gràfic de la renda bruta disponible de les llars de la Unió Europea / EUROSTAT





Augmenta significativament la taxa d'estalvi de les llars a la zona de l'euro, la UE i els Estats membres per la caiguda del consum





Durant aquest període, la taxa d'estalvi va augmentar tant a la zona de l'euro com a la UE en 4,3 punts percentuals, en comparació del quart trimestre del 2019.





Els majors augments es van observar a Bèlgica, Dinamarca i els Països Baixos, i els més baixos a Polònia, Suècia i República Txeca. Per a tots menys dos Estats membres, l'augment de la taxa d'estalvi s'explica per la forta disminució de la despesa de consum individual. La caiguda en la despesa de consum individual de les llars va ser la més pronunciada a Itàlia, Espanya i Bèlgica, seguida de França. Al mateix temps, l'ingrés disponible brut va variar, augmentant a Polònia, Dinamarca, Txèquia, Irlanda, els Països Baixos i Finlàndia i disminuint a Espanya, Itàlia, Portugal, Alemanya i Àustria.





Gràfic de la taxa d'estalvi (fúcsia), l'ingrés brut disponible (blau) i la despesa de consum per càpita (verd) de les llars europees / EUROSTAT





La taxa d'inversió de les llars va baixar a la zona de l'euro i la UE, i va variar en els Estats membres





Finalment, l'Eurostat informa que la taxa d'inversió va caure durant el primer trimestre del 2020 en 0,2 punts percentuals per a la zona de l'euro i en 0,3 punts percentuals a la UE.





Els països on la disminució de la taxa d'inversió de les llars va ser més alta són Espanya, França i Bèlgica. Per contra, set Estats membres van registrar un augment en la taxa d'inversió de les llars, entre els quals destaquen Alemanya, Països Baixos i Dinamarca.





Gràfic de la taxa d'inversió de les llars europees / EUROSTAT