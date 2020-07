No hi haurà consolidació fiscal fins que Espanya torni al creixement previ a la pandèmia, segons Sánchez

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha advocat aquest dimecres per focalitzar els fons europeus en els objectius de la recuperació econòmica i la creació d'ocupació i ha afirmat que abordarà la "necessària" consolidació fiscal quan es recuperi el nivell de creixement previ a la pandèmia.













Així ho ha assenyalat durant la seva compareixença a petició pròpia al Ple extraordinari al Congrés per informar sobre els últims Consells Europeus -celebrats el 23 d'abril, el 19 de juny i entre el 17 i el 20 de juliol- i sobre el fons de reconstrucció europeu acordat en l'última reunió de fa una setmana.





"L'esforç que fem és d'una enorme envergadura en l'àmbit del deute i el dèficit públic", ha reconegut Sánchez, qui no obstant això ha postergat les mesures de consolidació fiscal fins que tornin els nivells de creixement previs al Covid-19.





Sánchez ha admès que hi ha unes previsions "calamitoses" per a Espanya i el conjunt de la Unió Europea, i ha assegurat que l'Executiu no posa "draps" a la situació econòmica i social i és "realista" al reconèixer que vindran "mesos durs" , però creu que es podrà sortir d'aquesta crisi "més aviat i fort" com més unió hi hagi al Parlament. La Comissió Europea preveu una caiguda del 8% del PIB europeu, pel que creu que el fons cobreix "més o menys" aquesta caiguda.





Així mateix, ha tornat a assegurar que les recomanacions d'Europa estan en línia amb les de l'executiu i inclouen algunes mesures ja implementades, com l'ingrés mínim vital.





Referent a això, ha apuntat que les mesures implementades pel Govern han evitat que el PIB caigui un 25% aquest any, i durant el pic de la pandèmia s'ha protegit a més del 20% de la població ocupada, amb un ritme de reactivació (sortida dels ERTO) d'entre 15.000 i 20.000 persones al dia.





Segons la seva opinió, amb el fons de reconstrucció s'obre una "enorme oportunitat" i un "horitzó d'esperança i motivació" de la resposta europea, al mobilitzar una elevada quantitat de recursos (750.000 milions d'euros), arrossegar inversió privada i tenir la ocasió de donar un "salt de modernització" del sector productiu i de país a Espanya i garantir la seva prosperitat "durant els pròxims 20 anys".





Per a això, s'abordarà a través dels Pressupostos, els plans de reformes i inversions i les iniciatives legislatives per posar en pràctica l'execució d'inversions "sense precedents" per sortir de la crisi i avançar en àmbits com la transició ecològica i la digitalització.





Sobre el fons europeu ha dit també que "no és el millor acord, però és un bon acord" i ha negat que es tracti d'un rescat. Com a molt ha acceptat que sigui que "Europa rescata Europa", a més mutualitzant el deute entre els estats membres.





HARMONITZACIÓ FISCAL I AUGMENT DE RECURSOS

De la mateixa manera, ha defensat que es tracta d'un nou instrument sobre el qual no el veu "problemes" que hi hagi una nova governança, de manera que es mantingui el protagonisme de la Comissió Europea en emissió de deute i pagament de desemborsaments, però que es puguin produir debats polítics en el Consell Europeu.





"Podrem plantejar legítimament alguns debats vinculats amb la necessària harmonització fiscal a Europa", ha dit Sánchez, que ha remarcat la necessitat d'obtenir recursos propis, avançant amb la taxa digital que sigui "comunitària" i nous impostos al plàstic o al carbó en frontera.





"Si la Comissió s'està endeutant, què menys que els pressupostos del marc financer tinguin més recursos per finançar aquestes polítiques i l'endeutament els pròxims tres anys", ha postil·lat, rebutjant també que hi hagi una capacitat de veto dels països 'frugals', sinó només una motivació per impulsar un debat polític en el Consell Europeu.





MOSTRA EL SEU "COMPROMÍS" A DEFENSAR ELS INTERESSOS DEL TURISME

El líder de s'ha referit també a les mesures del Regne Unit respecte al turisme a l'haver imposat una quarantena de 14 dies per als seus ciutadans quan tornin d'Espanya i per recomanar no viatjar ni a la península ni a les illes Canàries ni Balears per la situació epidemiològica.





Ha recordat que el 64% de la incidència de la Covid es concentra en dos territoris a Espanya, mentre que a la resta dels nivells d'epidèmia són "molt semblants" als de Regne Unit.





"El sector turístic i hoteler està fent un esforç per adaptar-se a les condicions de seguretat i higiene en les seves instal·lacions i s'ha posat a les seves mans recursos per abordar-lo", ha dit Sánchez, destacant que és un sector que està "patint molt", pel que ha traslladat la "solidaritat i compromís" de Govern en defensa dels seus interessos.





AUGMENTARAN AJUTS ALS AGRICULTORS

En relació amb la política agrària comuna (PAC), amb una dotació de 50.000 milions fins a 2027, ha assegurat que al mantenir el pressupost per als propers 7 anys, al costat d'una previsió d'una reducció de treballadors actius, farà que l'import mitjà de cada agricultor i ramader augmenti, en línia amb els últims anys.





La "prioritat" de "canviar la PAC" passa per posar èmfasi en l'agricultura familiar, els agricultors professionals, la rendibilitat d'explotacions, la transformació agroecològica, a la digitalització, la innovació i el paper dels joves, ha explicat.