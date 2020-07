L'atur juvenil a Espanya està per sobre de l'europeu

Segons les últimes dades de l' Enquesta de Població Activa (EPA), la taxa d'atur dels menors de 25 anys és del 39,6% mentre que a la mitjana a la Unió Europea és del 15,7%, és a dir que l'atur juvenil a Espanya multiplica per 2,5 la mitjana europea.





















La situació no millora si es compara amb els països de l'OCDE, comparant, el nostre país també és líder en atur juvenil.





Prenent com a referència les dades d'atur juvenil a 2019 recopilats pel Banc Mundial, la taxa reflectida en l'EPA situa Espanya en una xifra semblant a la de països com Botswana (37,3% el 2019) o Tunísia (el 36,3% ).













En un any -i amb una pandèmia pel mig- la taxa d'atur dels menors de 25 anys a Espanya ha crescut en més de sis punts percentuals, des del 33,14% en el segon trimestre de 2019. Amb tot, aquestes xifres estan per sota de les aconseguides durant la crisi financera de fa una dècada. En el primer trimestre del 2013, es va arribar a superar el 56%, segons les dades de l'INE.





El nombre de joves d'entre 20 i 24 anys en atur va augmentar en més de 30.000 persones entre abril i juny d'aquest any. Igual que en termes generals, aquesta dada no és molt rellevant si es té en compte l'augment de la inactivitat i als treballadors inclosos en un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO). No obstant això, en les dades d'ocupació es percep quina és és la situació dels treballadors més joves. Entre el primer i el segon trimestre del l'any, s'han perdut 1,5 milions d'ocupats menors de 25 anys. El confinament eleva a set milions el nombre d'espanyols que no treballa.