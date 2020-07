Perilla el Barça-Nàpols al Camp Nou per la Covid-19

El partit Barça-Nàpols, tornada dels vuitens de final de la Champions League, podria no disputar-se al Camp Nou. Encara que aquesta opció sembla, en principi, molt remota, els responsables de la UEFA s'han dirigit a la Generalitat de Catalunya per conèixer de primera mà la situació de la pandèmia.









Les opcions que la trobada no es disputi a l'estadi del Barça passarien per una augment considerable de la taxa de contagis a Barcelona. Segons ha avançat la RAC1, la informació reclamada per l'organisme europeu a la conselleria de Salut és la mateixa que ha demanat a altres ciutats i és el protocol establert per a evitar mals majors.





En el cas improbable que la UEFA decidís que el partit no pot jugar-se al Camp Nou, l'alternativa més factible és que es disputi a Lisboa. No en va Portugal acollirà totes les trobades de quarts, semifinals i final de la màxima competició continental.





La situació de la UEFA no és fàcil, sobretot si tenim en compte que un club com el Reial Madrid ha detectat un positiu , el de Mariano, en la seva plantilla. I el club blanc ha de desplaçar-se dins d'una setmana a Manchester per disputar el partit de tornada dels vuitens davant l'equip que entrena Pep Guardiola. L'equip blanc es podrà desplaçar a la ciutat angleses malgrat la quarantena que el govern britànic exigeix als ciutadans que viatgin des d'Espanya, ja que es dóna un tractament especial als esportistes d'elit.