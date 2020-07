Combatre una pandèmia és 500 vegades més car que prevenir-la, segons un estudi

Combatre una pandèmia pot arribar a ser fins a 500 vegades més car que prevenir-la, segons han evidenciat un equip d'investigadors de la Universitat de Boston (Estats Units) en un estudi publicat a la revista 'Science'.









Durant dècades, els científics i activistes ambientals han estat tractant de cridar l'atenció del món sobre els molts danys causats per la ràpida destrucció dels boscos tropicals. Un d'aquests danys és l'aparició de noves malalties que es transmeten entre els animals salvatges i els humans, ja sigui per contacte directe o per contacte amb bestiar que després els humans mengen.





De fet, el nou coronavirus, que fins ara ha infectat més de 15 milions de persones a tot el món, sembla haver-se transmès de ratpenats a humans a la Xina. "Gran part d'això es remunta a la nostra indiferència sobre el que ha estat passant en els boscos tropicals", han avisat.





En aquest sentit, els experts han descobert que reduir significativament la transmissió de noves malalties dels boscos tropicals costaria, a nivell mundial, entre uns 18.000 i uns 26.000 milions d'euros cada any (22,2 i 30,7 milions de dòlars) .





No obstant això, han assenyalat la pandèmia de Covid-19 probablement acabarà costant entre uns sis i uns 13 bilions d'euros (8,1 i 15,8 bilions de dòlars) a nivell mundial, aproximadament 500 vegades més costosa que el que costaria invertir en les mesures preventives proposades.





Per reduir la transmissió de malalties, els investigadors proposen ampliar els programes de monitorització de el comerç de vida silvestre, invertint en esforços per acabar amb el comerç de carn silvestre a la Xina, invertint en polítiques per reduir la desforestació en un 40 per cent i lluitant contra la transmissió de malalties d'animals salvatges a la ramaderia.





Només a la Xina, l'agricultura de vida silvestre (un esforç supervisat pel govern per caçar de manera sostenible als animals salvatges sense caçar-los) és una indústria que dóna feina a 15 milions de persones. En moltes comunitats de la Xina, la compra d'animals silvestres és un símbol d'estatus.





Els investigadors també proposen augmentar els fons per crear una biblioteca de codi obert de les signatures genètiques úniques de virus coneguts, el que podria ajudar a identificar ràpidament la font de malalties emergents i detectar-les més ràpidament, abans que puguin propagar-se.





"La pandèmia ofereix un incentiu per fer alguna cosa que abordi les preocupacions que són immediates i amenaçadores per a les persones, i això és el que mou a les persones. Res sembla més prudent que donar-nos temps per enfrontar aquesta pandèmia abans que arribi la propera" , han tancat.