Les teories de la conspiració contra Bill Gates proliferen amb la pandèmia

Des que va començar la pandèmia de coronavirus les teories conspiratives s'han multiplicat, com sol passar amb cada gran canvi difícil d'entendre per a la humanitat. En aquesta ocasió, una de les dianes d'aquestes teories ha estat Bill Gates.









Durant el mes d'abril, milers de persones es van manifestar a Texas en contra de les restriccions imposades pel govern i van començar a demanar la detenció de Bill Gates. Un dels capitostos d'aquestes manifestacions era Alex Jones, qui va publicar un vídeo suggerint que Gates era un possible successor d'eugenetistes com els nazis. Fins i tot la Casa Blanca va demanar investigar a la Fundació Bill i Melinda Gates per "crims contra la humanitat", i fa unes setmanes un comentarista de televisió va acusar Gates de pedòfil per haver tingut relació amb Jeffrey Epstein.





A Espanya, a mitjans de juny un grup de persones es va manifestar a Madrid negant que existís el coronavirus i van protestar pel confinament i la mascareta. Entre les moltes consignes, com la de creure que les elits internacionals intentaven imposar un nou ordre mundial, els manifestants clamaven "Bill Gates a presó!".





Bill Gates s'ha centrat completament en el coronavirus des de l'inici de la pandèmia i ha anunciat diverses vegades que la seva fundació donarà més de 40.000 milions de dòlars per trobar una vacuna. Arran de les seves declaracions, molts van començar a especular que havia estat ell qui havia creat el virus. Tot i que la majoria de vegades les acusacions provenen de mitjans poc reconeguts o no oficials i simplement es propaguen per les xarxes, és greu que fins i tot a Fox News -conegudíssima televisió pro Trump- es parlés sobre que Bill Gates intentaria tenir controlades les persones que es vacunessin contra la Covid-19. La llista és molt més àmplia i els mitjans antivacunes han omplert les seves pàgines amb aquestes fake news.





A més, s'estan difonent una gran quantitat de vídeos descontextualitzats que mostren Gates parlant sobre vacunes.





Però no totes les teories contra el magnat provenen del coronavirus. Alguns han tret a la llum una teoria que apunta que Gates va deixar paralitzats milers de nens a l'Índia quan els va posar una vacuna que va resultar no funcionar i, a més, fa més de deu anys que se l'acusa d'intentar controlar la població.





La vacuna del coronavirus i el 5G

A Espanya, aquesta teoria sosté que Gates intentarà controlar a la població mitjançant la vacuna. Segons creuen els seus seguidors, el magnat inserirà un microxip a la població gràcies als seus coneixements informàtics i, amb l'activació del 5G, aquests microxips s'activaran també.





La gent fonamente les seves teories a partir dels vídeos de Gates parlant sobre vacunes. Però no contextualitzen ni expliquen que la Fundació Bill i Melinda Gates porta dècades treballant en països en vies de desenvolupament per dur algunes vacunes a zones de difícil accés.





A Espanya la teoria de la conspiració contra Gates s'ha fusionat amb les teories del 5G. Si ja hi ha molta gent que assegura que el 5G és el causant de la propagació del coronavirus, la teoria ha mutat per esquitxar Bill Gates. Alguns famosos com Miguel Bosé o Enrique Bunbury han compartit en xarxes aquestes teories i han parlat de la por que el president Pedro Sánchez pugui acceptar el suport de persones com Bill Gates. El rumor també assegura que s'han fet donacions amb diners públic espanyol a organitzacions que tenen relació amb Gates.













La vacuna contra la pòlio a l'Índia

Una altra de les acusacions que ha rebut Bill Gates és la d'haver posat a més de 47 mil nens la vacuna antipoliomielítica. Segons aquesta teoria, Gates va crear una pòlio mortal i el van expulsar de l'Índia perquè els nens que havien rebut aquesta vacuna oral s'estaven quedant paralitzats.









Però l'OMS assegura que la immunització massiva contra la pòlio a l'Índia ha aconseguit que la malaltia estigui gairebé erradicada i no hi ha cap evidència que els nens hagin patit cap tipus de paràlisi.





Bill Gates i la pedofília

Quan es va descobrir que Bill Gates havia tingut relació durant anys amb Jeffrey Epstein, molts van dubtar d'ell. El New York Times va publicar un article explicant que, tot i el passat d'Epstein, Gates havia mantingut reunions amb ell en diverses ocasions.





Segons van explicar, si bé Gates va intentar fer tot el possible per no veure's vinculat a Epstein, en realitat els dos magnats es van veure en diverses ocasions i van tenir una reunió fins a altes hores de la nit, fins i tot després que Epstein ja hagués estat a la presó per demanar-li a una menor d'edat sexe a canvi de diners.





Per aquest motiu alguns mitjans van demanar, per exemple, que Netflix retirés el seu documental sobre Gates , o fins i tot un periodista de Newsmax TV va arribar a acusar-lo de pedòfil tot i no tenir cap tipus de prova en contra d'ell.