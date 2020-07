El PIB dels EUA pateix la davallada més gran de la seva història i cau un 32,9%

El producte interior brut (PIB) dels Estats Units va registrar una contracció anualitzada en el segon trimestre del l'any del 32,9% com a conseqüència de l'impacte de la pandèmia de la Covid-19, davant de la caiguda del 5% observada en el trimestre anterior, segons la primera estimació de la dada presentada aquest dijous per l'Oficina d'Anàlisi Econòmica de Govern (BEA, per les sigles en anglès).









L'organisme, però, ha alertat que els efectes econòmics complets de la pandèmia no es poden quantificar, ja que les dades en què es basa encara estan incomplets i trigaran a actualitzar-se. A més, gran part de les mesures de confinament decretades al març i abril van començar a aixecar-se al maig i juny, fet que va provocar certa acceleració en l'activitat econòmica.





No hi ha precedents en la història recent dels Estats Units que igualin a una contracció tan severa com la registrada el segon trimestre. Des que va començar la sèrie històrica, el 1948, la caiguda més es va observar en el primer trimestre del 1958, quan el descens va ser del 10%.





Durant l'última recessió, el major descens es va registrar en el quart trimestre del 2008, quan el PIB va registrar una caiguda anualitzada del 8,4%.





Pràcticament tots els components del PIB van registrar dades negatives en el segon trimestre. La despesa de les llars es va contraure un 34,6% entre abril i juny en dades anualitzats, davant el descens del 6,9% del primer trimestre. Això suposa la pitjor lectura de la dada des que hi ha registres. La despesa en béns baixar un 11,3%, mentre que la despesa en serveis es va desplomar un 43,5%.





De la seva banda, la inversió de les empreses va baixar un 27%, enfront de la caiguda del 6,7% del primer trimestre. Això suposa la pitjor lectura de la dada des del tercer trimestre del 1952. En concret, la inversió en estructures caure un 34,9%, mentre que la inversió en equips va baixar el 37,7% i la realitzada en propietat intel·lectual es va reduir un 7,2%.





Així mateix, l'Oficina ha desglossat que els ingressos personals disponibles dels nord-americans es van elevar un 42,1% en el trimestre, fet que suposa la millor dada de la sèrie històrica. Així mateix, la taxa d'estalvi es va triplicar, fins al 25,7%.