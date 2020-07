CaixaBank tanca el primer semestre amb un benefici de 205 milions

El Grup CaixaBank, presidit per Jordi Gual i del qual és conseller delegat Gonzalo Gortázar, va obtenir durant el primer semestre de l’any un benefici atribuït de 205 milions d’euros, un 67% menys respecte al mateix període de l’exercici anterior, després de fer, durant aquests sis primers mesos, una provisió extraordinària de 1.155 milions d’euros a fi d’anticipar-se a impactes futurs pels efectes econòmics de la COVID-19. Durant el primer trimestre es van dotar 400 milions i, en el segon, s’ha registrat una provisió de 755 milions. Així mateix, els resultats del 2019 van estar marcats per l’impacte de l’acord laboral (978 milions d’euros).













Fins al 30 de juny, l’entitat ha aprovat un total de 357.488 sollicituds de moratòria dels seus clients a Espanya, que afecten una cartera de 9.848 milions d’euros. Com a entitat associada a la CECA, a més d’adherir-se a la moratòria hipotecària i de préstecs al consum plantejada pel Govern, ha donat suport a la moratòria sectorial, ampliant la durada de les moratòries legals en el pagament d’aquests crèdits, i estenent-les més enllà dels collectius vulnerables inclosos en el Reial decret llei.





D’altra banda, des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 30 de juny, CaixaBank ha concedit 32.500 milions d’euros al sector empresarial, al marge de les línies ICO, destinats a facilitar el finançament de grans empreses, pimes, autònoms i emprenedors, per palliar els efectes econòmics de la pandèmia en el teixit productiu. A més, des de l’inici de la comercialització de les línies ICO COVID-19, CaixaBank ha gestionat més de 164.000 sollicituds de préstecs per un import total de 13.726 milions d’euros.





INGRESSOS ESTABLES

Respecte al compte de resultats del primer semestre, els ingressos core mostren una lleugera reducció durant l’any i se situen en els 4.064 milions d’euros (-0,5%), malgrat el context econòmic actual. El marge d’interessos ascendeix a 2.425 milions, -2,1% respecte al mateix període del 2019, bàsicament, pel descens dels ingressos dels préstecs per una disminució del tipus d’interès aplicat, vinculat en part a l’increment de la concessió de crèdits ICO, a la reducció dels ingressos procedents del crèdit al consum i al descens de la corba de tipus. Això ha estat parcialment compensat per un increment del volum.





Destaca la bona evolució de les comissions (+1,5%) respecte al primer semestre del 2019, encara que la disminució de l’activitat econòmica a partir de la segona quinzena de març d’enguany i l’impacte dels mercats influeixen en la seva evolució respecte al primer trimestre (-7,5%).





En l’evolució del marge brut (-7,4%), hi influeix la reducció del resultat d’operacions financeres i el resultat de participades. Respecte als ingressos de la cartera de participades, els ingressos per dividends inclouen, durant el segon trimestre, el dividend de Telefónica pel primer scrip dividend aprovat i BFA, per 50 i 40 milions d’euros respectivament. Els resultats d’entitats participades disminueixen un -53,7% respecte al mateix període de l’exercici anterior pel registre de menors resultats atribuïts en el marc de l’actual entorn econòmic.





Les despeses d’administració i amortització recurrents es redueixen un -2,6% després d’una intensa gestió de la base de costos. Aquest exercici de contenció suposarà per l’any 2021 un estalvi de més de 300 milions d’euros respecte a allò que preveu el Pla Estratègic. Les despeses de personal decreixen un -4,6%, materialitzant estalvis associats a l’acord laboral del 2019 i les prejubilacions del 2020, que compensen l’increment vegetatiu. Les despeses generals també disminueixen un -0,8% durant l’any.





VOLUM DE NEGOCI RÈCORD

El volum de negoci (crèdits + recursos) del primer semestre ascendeix als 643.631 milions d’euros, la xifra més alta des que es va crear CaixaBank. El crèdit a la clientela brut assoleix els 242.956 milions d’euros amb un creixement del +6,8% durant l’any, com a conseqüència essencialment de l’augment del crèdit a empreses (+15,9%).





Els recursos de clients ascendeixen a 400.675 milions d’euros en data 30 de juny de 2020 (+4,3% durant l’any i +6,4% durant el trimestre), impulsats pel fort creixement dels dipòsits a la vista. Les famílies i empreses han gestionat les seves necessitats de liquiditat i també hi ha influït l’efecte estacional habitual de les pagues dobles durant el segon trimestre de cada any.

Els actius sota gestió, que assoleixen els 98.573 milions d’euros, es redueixen durant l’any, essencialment, per l’evolució negativa dels mercats, per bé que durant el segon trimestre se’n registra una recuperació parcial, fet que permet un creixement trimestral del 6,7%.





El patrimoni gestionat en fons d’inversió, carteres i SICAV se situa en 65.619 milions d’euros (-4,3% durant l’any i +7,2% durant el trimestre) i els plans de pensions arriben als 32.954 milions d’euros (-2,3% durant l’any i +5,9% durant el trimestre).





Els actius líquids totals se situen en 106.609 milions d’euros -la xifra més alta assolida per l’entitat-, amb un creixement de 17.182 milions d’euros durant l’any a causa, principalment, de la generació i aportació de collaterals a la pòlissa del BCE.





El Liquidity Coverage Ratio del Grup (LCR) en data 30 de juny de 2020 és del 283%, la qual cosa mostra una folgada posició de liquiditat (198% d’LCR de mitjana els últims 12 mesos), molt per damunt del mínim requerit del 100%.

CONTENCIÓ DE LA MOROSITAT

La ràtio de morositat es redueix durant l’any fins al 3,5% (-6 punts bàsics) i la ràtio de cobertura s’incrementa fins al 63% (+8 punts percentuals durant l’any després de reforçar les provisions). El cost del risc a 12 mesos se situa en el 0,61%.





La cartera d’adjudicats nets disponibles per a la venda a Espanya és de 973 milions d’euros i la ràtio de cobertura és del 40%. El total de vendes d’immobles el 2020 se situa en els 151 milions d’euros.





Des que va començar la crisi de la COVID-19, amb el lema #AmbTuAraMésQueMai, a més de diferents línies de finançament i moratòries, CaixaBank va activar un ampli paquet de mesures amb l’objectiu d’atenuar els efectes econòmics i socials i, d’aquesta manera, donar resposta a les necessitats dels collectius més afectats. Entre altres iniciatives:





CaixaBank ha avançat l’abonament de les pensions, de les prestacions de desocupació i de les de suspensió temporal de treball a 3,6 milions de persones i ha establert un pla d’atenció prioritària a les oficines per a la gent gran.





CaixaBank ha condonat durant l’estat d’alarma el lloguer dels habitatges de la seva propietat a 4.600 famílies.





L’entitat, a través del seu programa d'Acció social, ha intensificat les seves accions de suport a collectius vulnerables, canalitzant ajudes de la Fundació “la Caixa” cap a centenars d'entitats socials assistencials, en particular als menjadors socials, i amb iniciatives de voluntariat a distància.





Molt rellevant ha estat la collaboració amb la Fundació “la Caixa” i els Bancs d'Aliments en l'acció “Cap llar sense aliments”, iniciada l'1 d'abril, que ha aconseguit recaptar 2,4 milions d'euros, als quals la Fundació ha afegit 1 milió d'euros addicional. Aquest import s'ha distribuït entre 54 Bancs d'Aliments provincials, la qual cosa els ha permès adquirir 3.600 tones de productes bàsics per alimentar a desenes de milers de persones en situació precària.

A més, VidaCaixa i SegurCaixa Adeslas han contribuït amb més de 8,5 milions d’euros a la constitució d’un fons solidari que assegura el personal sanitari (700.000 persones) de manera gratuïta.





Així mateix, CaixaBank ha rebut el premi “Excellència en Lideratge a l’Europa Occidental 2020” que atorga la revista britànica Euromoney pel seu compromís amb les persones i la societat en resposta a la crisi de la COVID-19.