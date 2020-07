El PIB pateix una caiguda rècord del 22,1% en el segon trimestre del l'any

El Producte Interior Brut (PIB) ha patit en el segon trimestre del l'any una caiguda històrica. Pel que fa a el mateix període de l'any anterior, l'economia espanyola s'ha retret un 22,1%. En el trimestre anterior va ser tan sols del 4,1%.





L'explicació cal buscar-la en la caiguda de l'activitat en tots els sectors de l'economia com a conseqüència de la pandèmia. El període abril-juny s'ha vist afectat de ple per la paralització de nombroses activitats econòmiques com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma (va finalitzar el 21 de juny, a només nou dies d'acabar el segon trimestre), la qual cosa ha provocat un retrocés de l'economia sense precedents en la història recent.





La demanda nacional va restar 19,2 punts a la variació interanual del PIB en el segon trimestre, taxa 15,5 punts inferior a la del primer trimestre i la major contribució negativa de la sèrie històrica. Per la seva banda, la demanda externa va restar 2,9 punts, fet que suposa 2,5 punts menys que en el trimestre passat.





MENYS CONSUM

Les dades trimestrals mostren un enfonsament del consum de les llars del 21,2%, sense precedents en la sèrie històrica. Per contra, la despesa pública va augmentar entre abril i juny un 0,4%, molt menys del que ho va fer en el primer trimestre (+ 1,8%), mentre que la despesa en consum de les institucions sense ànim de lucre i a el servei de les llars va avançar un 0,5%, tres dècimes menys que en el trimestre precedent.





Les exportacions i importacions també es van desplomar en el segon trimestre, un 33,5% en el primer cas i un 28,8% en el segon. Les vendes a l'exterior venien de decréixer un 8,2% en el trimestre anterior, mentre que les importacions van caure en el primer trimestre un 6,6%, molt menys del que ho han fet en el segon.









3,34 MILIONS D'OCUPACIONS MENYS

L'INE assenyala que la situació provocada pel coronavirus fa que certes variables, com les hores efectivament treballades, siguin més rellevants a l'hora de mesurar l'evolució de l'ocupació.

Així, l'ocupació de l'economia, en termes d'hores treballades, va caure en el segon trimestre un 21,4% respecte a el trimestre anterior. Aquesta taxa és de menor magnitud que la dels llocs de treball equivalents a temps complet (del -17,7%, fet que suposa 15,8 punts menys que en el primer trimestre) a causa de la reducció de la jornades mitjanes a temps complet (-4,5%).





En termes interanuals, les hores treballades decreixen un 24,8%, taxa 20,6 punts inferior a la del primer trimestre. Per la seva banda, els llocs equivalents a temps complet retrocedeixen un 18,5%, és a dir, 17,9 punts menys que en el primer trimestre, fet que suposa que en un any s'han destruït gairebé 3,4 milions de llocs de treball equivalents a temps complet.





CONSTRUCCIÓ I INDÚSTRIA

Des de l'òptica de l'oferta, gairebé totes les branques van presentar en el segon trimestre un pitjor comportament interanual que en el trimestre anterior, destacant la construcció, el valor afegit brut es va enfonsar un 29,9% (-7,3% del trimestre anterior ). La indústria va registrar una contracció del 23,8% (-6% en el trimestre anterior), i els serveis, del 22% (-3,1% en el trimestre anterior). L'agricultura va ser l'únic sector que va augmentar el seu valor afegit brut, un 7,4%, molt per sobre del 0,3% del trimestre anterior.





En el segon trimestre, totes aquestes branques van destruir ocupació, especialment la construcció, que va reduir l'ocupació un 20% respecte a el primer trimestre (-3,9% en el trimestre anterior). Per la seva banda, els serveis van registrar un descens trimestral de l'ocupació del 19,5% (-0,1% en el primer trimestre); la indústria, del 14,8% (+ 0,8% en el trimestre anterior), i l'agricultura, del 7,5% (-7,2% en el primer trimestre).