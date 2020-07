El PP critica que Colau vulgui gastar-se 100 milions en el tramvia enmig de la crisi

El portaveu de el Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Óscar Ramírez, ha criticat la decisió de l'equip de Govern municipal que encapçala l'alcaldessa Ada Colau d'invertir 100 milions d'euros en la construcció d'un tram del tramvia entre Glòries i Verdaguer.





Segons el portaveu de PP, la crisi obliga a prioritzar les inversions de diners públics. "Ara no toca gastar-se gairebé 100 milions d'euros en la construcció d'un tram del tramvia que deixarà la ciutat de cap per avall els propers anys. L'alcaldessa Colau hauria de ser responsable davant el moment de crisi econòmica i davant les incerteses que genera la crisi sanitària de l' Covid-19 ", ha assenyalat.





L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va aprovar definitivament el projecte constructiu de la primera fase de la unió tramviària per la Diagonal, entre els trams Glòries i Verdaguer. Unes obres que tenen previst iniciar-se en 2021 i que financessin la Generalitat (44,3 milions d'euros) i l'Ajuntament (35 milions d'euros), la previsió és que aquest tram entri en funcionament el 2023, coincidint amb les pròximes eleccions municipals.





AUTOBUSOS ELÈCTRICS

Ramírez considera que seria més efectiu la posada en funcionament de línies d'autobusos elèctrics que s'unissin les dues parts de la ciutat, així com projectar les reformes urbanístiques del tram entre Passeig de Gràcia i Glòries amb carrils bici segregats, més espai per a vianants i zones verdes. "És un deute pendent amb els veïns d'una zona que es troba oblidada i en mal estat, que necessita d'una reforma integral per ajudar a reactivar l'econòmica, especialment de comerços i terrasses", ha assegurat





Igualment defensa que és més urgent i necessària la inversió en la conclusió de les línies 9 i 10 de metro, ja que la planificació actual preveu la finalització de les obres per a 2028.





El portaveu popular considera que aquesta aposta de Colau i PSC condicionarà el futur d'aquest tram d'Avinguda Diagonal, deixant una vegada més, la connexió dels tramvies Llobregat - Besòs en l'aire. "Es necessita una inversió milionària de 260 milions d'euros per afrontar una obra complicada i faraònica, hipotecaran el futur de la Diagonal".





Finalment, Ramírez destaca que "Barcelona ha d'avançar i donar un pas de gegant per convertir-se en una ciutat més sostenible i amable per al vianant, però les mesures de Colau són caòtiques, amb carrers parxís, carrils per a vianants usats per bicicletes i patinets, començar obres milionàries per deixar-les a mitges, unes mesures que només responen que Colau està aprofitant la pandèmia per fer campanya amb les seves polítiques ideològiques en mobilitat ".