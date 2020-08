"Si es donen les circumstàncies", Calvet es presentarà a les eleccions com a candidat del nou JxCat

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha assegurat que es presentarà a unes possibles primàries per ser el candidat de JxCat a la Presidència de la Generalitat en les pròximes eleccions catalanes "si es donen unes determinades circumstàncies".









"Si hi ha primàries, que jo defenso que les hi hagi, i es donen unes determinades circumstàncies, sí que em presentaria", ha dit en una entrevista d'Europa Press, després que el seu nom hagi sonat en els últims mesos com un dels possibles candidats de JxCat en el cas que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no pugui o rebutgi encapçalar la llista.





Calvet, que forma part del grup impulsor de JxCat -el nou partit impulsat per Puigdemont- i ha estat nomenat com un dels redactors de la ponència organitzativa al congrés fundacional de la formació iniciat la setmana passada, ha defensat que les llistes electorals i els caps de llista s'han d'escollir per un sistema de primàries "en què per meritocràcia un es pugui presentar i pugui ser designat pels seus companys".





El conseller ha afirmat que no pot "descartar mai poder servir" a Catalunya a través del projecte polític amb el qual s'identifica, però que aquesta decisió l'han de prendre tots els afiliats del nou partit.





Preguntat sobre les futures eleccions a Catalunya, ha insistit que la convocatòria dels comicis és una potestat exclusiva del president de la Generalitat, Quim Torra, i que ha de ser ell qui decideixi, i ha sostingut que ell com a conseller té l'obligació de treballar "dia a dia sense pensar en una eventual data d'eleccions".





"Com a conseller de la Generalitat només tinc una data en ment, que és el 21 de desembre de 2021, quan s'acaba la legislatura", i ha subratllat que ara el seu treball se centra en la reactivació econòmica després de la pandèmia orientada a l'agenda verda .





VEU POSSIBLE L'ACORD JXCAT-PDECAT

Malgrat haver-se sumat a el projecte de Puigdemont, Calvet continua sent militant del PDeCAT, que defensa que ha estat una part essencial en la formació del nou partit, però que JxCat "és molt més que el PDeCAT" perquè ha aconseguit aglutinar més sectors compromesos amb la independència.





Per a ell, JxCat ja existeix i és una "realitat" perquè ha estat l'instrument amb el qual s'han presentat en totes les eleccions des de 2017, de manera que el que cal fer ara és organitzar-lo i donar-li forma de partit polític.





El conseller s'ha mostrat confiat que serà possible arribar a un acord entre les dues formacions per evitar la ruptura, ja que hi ha "una immensa majoria d'associats al PDeCAT que veuen en JxCat l'eina per continuar servint la societat".





Considera que el més important ara és constituir aquest nou partit i després serà el moment que els associats del PDeCAT analitzin què fer: "L'essencial és fer JxCat en positiu. Si hem de pensar massa en què fer amb el PDeCAT ens situa en un context en negatiu que no ajuda gens al que ens demana la societat, que és fer JxCat en positiu ".





En aquest sentit, la idea de Calvet és primer centrar-se en la constitució de la nova formació i que al llarg dels propers mesos i "amb les temporalitats que siguin necessàries" els associats del PDeCAT debatin i decideixin què fer amb el partit; una proposta que va en la mateixa línia de la que van plantejar Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Lluís Puig de constituir JxCat i sis mesos després debatre sobre la possible dissolució del partit encapçalat per David Bonvehí.





"Serà en aquest moment en què els militants del PDeCAT haurem de reunir-nos i decidir si volem continuar disposant del PDeCAT com a partit polític o si volem transformar-lo en una altra cosa, com podria ser una fundació o, fins i tot dissoldre-ho. Però això ho hem de decidir els militants ", ha suggerit.





No trencarà el CARNET DEL PDECAT

Calvet ha rebutjat trencar el carnet del PDeCAT, després que el portaveu del partit, Marc Solsona, demanés als associats que s'havien sumat a JxCat deixar el carnet, ja que els estatuts no contemplen la doble militància.





"En cap cas, jo sóc associat del PDeCAT des del moment de la seva formació i em sento còmode sent del PDeCAT i formant part d'aquesta organització de JxCat", ha contestat a l'ésser preguntat per si renunciarà a la seva militància en el partit d'Bonvehí.





Ha afegit que els estatuts del PDeCAT sí que contemplen la doble militància si se segueixen uns determinats procediments i que el partit et autoritzi a això, però ha sostingut que no s'hauria d'arribar a aquest punt: "Jo crec que no hauríem d'arribar ni a debatre l'eventual doble militància ".





"És veritat que no seria coherent que, en el cas que hi hagués dues forces polítiques diferenciades que es presentessin a unes eleccions, es mantingués la doble militància en els dos costats. Però estic segur que això no passarà, trobarem la fórmula de presentar-nos com JxCat, com ja venim fent des de 2017, i que per tant no sigui necessari haver de dirimir sobre la doble militància ", ha conclòs.