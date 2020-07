Calvet creu els fons de l'Estat per a transport i habitatge són "insuficients"

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha assegurat aquest dimecres al ple monogràfic sobre la gestió del coronavirus al Parlament que els fons promesos a Catalunya pel Govern central en l'àmbit del transport públic i els ajuts al lloguer resulten "insuficients".









En la seva intervenció, Calvet ha manifestat que el transport públic a Catalunya ha patit durant l'estat d'alarma un dèficit de "centenars de milions d'euros" per la falta d'usuaris i la seva gratuïtat; i que, a més, el Govern ha invertit 18 milions per compensar els usuaris pels títols esgotats i no utilitzats durant el confinament.





En aquest sentit, el conseller ha manifestat que els 130 milions que el Govern ha promès a la Generalitat, i que formen part d'una partida de 800 milions per al transport públic a tot l'Estat, no són suficients per cobrir les despeses i les pèrdues de les seves infraestructures de transport durant la crisi.





En l'àmbit de l'habitatge, Calvet ha explicat que el Govern central ha destinat 14 milions d'euros per a ajudes al lloguer a Catalunya, dels 100 milions reservats per a tot Espanya; una xifra que el conseller ha considerat que "no es correspon amb la població catalana, ni amb el parc d'habitatges, ni amb el seu valor".





Així mateix, ha reivindicat les accions del seu departament durant l'epidèmia, entre les quals ha destacat l'ampliació de 5 milions d'euros en ajudes al lloguer, les moratòries en els pagaments del lloguer en els pisos de titularitat pública, la modificació del 50% en el cànon de l'aigua, la reducció de les taxes de residus i la gratuïtat del transport públic.