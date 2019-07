El Govern assegura que invertirà el doble que Acciona a l'ATL pública

Els gestors públics de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL; abans ATLL) duplicaran les inversions que va realitzar la gestora privada entre els anys 2013 i 2018.





Així ho ha assegurat aquest dimarts 2 de juliol el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, acompanyat de la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà; el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Lluís Ridao, i el de la ATL, Josep Andreu Clariana.





El Govern invertirà 150 milions d'euros per a "modernitzar, mantenir i millorar" les instal·lacions del ATL -que gestiona des de març d'aquest any- a través d'un pla de cinc anys i mitjançant 174 actuacions.









Aquesta quantitat és just el doble dels 75 milions executats fins ara. Calvet ha explicat que el pla consta de noves actuacions i d'altres ja previstes pel pla d'obres previst per Acciona, que en un termini de deu anys es comprometia a realitzar inversions per valor de 139 milions d'euros.





"El primer que hem fet és augmentar-les. En el període 2013 i 2018, ATLL havia fet inversions per valor de 75 milions d'euros. Hem determinat que calia augmentar aquestes inversions, de 2019-2023 invertirem 150 milions", ha sostingut Calvet.





ALS TRIBUNALS





Acciona va cedir al fons Fortress Investment Group el litigi del cas ATLL el passat 21 de juny, assegurant-se així 170 milions d'euros, que és el mínim que la Generalitat haurà de desemborsar la Generalitat a la família Entrecanales per l'anul·lació del contracte.





L'empresa també s'assegura la compensació que ofereix la Generalitat que ascendeix a 53,8 milions d'euros i que a l'empresa li sembla irrisòria i que ha recorregut als tribunals.





L'empresa recorda que el Govern ha de pagar uns 305 milions per l'anul·lació del contracte i altres 733 milions en concepte de danys i perjudicis. D'aquesta manera, la compensació total que la Generalitat hauria de pagar segons aquests informes ascendiria a 1.074.000 d'euros , sense computar la deducció de les provisions per liquidació ordinària del contracte i que són d'uns 38 milions d'euros.





Acciona va arribar a aquest acord amb el fons d'inversions radicat a Nova York perquè està convençuda que la Generalitat li haurà de pagar el 76,05% de la participació que tenen en l'Ens, que són els 305 milions derivats de l'anul·lació del contracte.





Preguntat per l'última proposta de liquidació del contracte amb Acciona, Calvet ha assenyalat que per realitzar la liquidació definitiva final del contracte necessitaven els comptes d'ATL de 2018 auditats -que van rebre el 30 de juny- i que està prevista que presentin aquest juliol.





"El Govern ha fet la liquidació del que era la liquidació definitiva provisional, de 53 milions d'euros, tot el que s'ha fet depèn de la liquidació definitiva definitiva", ha afegit.





MANTENIMENT DE LA TARIFA





El conseller Calvet ha explicat que els recursos per dur a terme el pla d'inversions sortiran dels ingressos recaptats a través de la tarifa amb què l'ATL ven l'aigua a les operadores, de 0,78 euros per metre cúbic: "Estem amb aquesta tarifa, que mantindrem al llarg dels propers anys ".





Les principals inversions es duran a terme en les dues principals potabilitzadores de l'ATL: la de Llobregat, situada a Abrera, i la del Ter, situada a Cardedeu (Barcelona), amb unes inversions de 14,7 i 16 milions d'euros respectivament.





El pla preveu una inversió de 1,7 milions d'euros per a la dessalinitzadora del Llobregat per protegir la seva captació d'aigua de mar davant de possibles temporals marítims de manera definitiva i donar estabilitat a la zona costanera.





Pel que fa a millora de l'actual xarxa d'abastament en alta, destaquen la inversió de la primera fase de tres milions d'euros per millorar la conducció entre la potabilitzadora del Ter i l'estació distribuïdora de la Trinitat, i els 5,7 milions per adequar la canonada que transcorre des de la potabilitzadora del Llobregat fins bombament de l'artèria fins a Abrera, Esparreguera, Hostalets de Pierola i el Bruc (Barcelona).





També preveu inversions en la rehabilitació de diversos dipòsits de capçalera, que són els que garanteixen el proveïment, amb una inversió de 4,5 milions en els de Can Llong, a Sabadell, de 673.800 euros a Mataró, de 2,7 milions en els de Sant Quirze del Vallès i 2,6 a Masquefa, i la construcció de nous dipòsits per valor de 3,3 milions.





La Generalitat també instal·larà 22 nous cabalímetres per millorar el control de l'aigua subministrada, amb una inversió de 1,4 milions d'euros, i invertirà altres 3,7 milions en la primera fase d'un pla director per actualitzar el sistema de telecomandament per tota la xarxa.





Calvet ha assenyalat que hi ha diverses instal·lacions que són considerades infraestructures "crítiques", de manera que també s'invertiran 6,4 milions d'euros en seguretat, i que el pla incorpora una partida d'un milió d'euros per a la construcció de parcs fotovoltaics per al autoconsum.





DESSALINITZADORA DE LA TORDERA





El pla també estipula la redacció dels projectes per ampliar la desalinitzadora de la Tordera, a Blanes (Barcelona), i la millora de la conducció que proveeix les comarques del Penedès i el Garraf, des de la xarxa de Ter-Llobregat.





Les obres d'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera, previstes per 2022, costaran 250 milions d'euros, finançats a través dels dos organismes, i permetran passar d'una capacitat de 20 hectòmetres cúbics a 80.