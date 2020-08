Budó assegura que no hi ha sobre la taula un nou confinament però recorda que no s'ha d'abaixar la guàrdia

La consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha dit aquest dissabte que no està sobre la taula "cap necessitat" d'un nou confinament pels rebrots del coronavirus, però ha demanat no abaixar la guàrdia per l'inici de les vacances.













En una entrevista de Rac 1, ha explicat que "és important que la gent pugui gaudir d'aquests dies de descans, però fer-ho sense baixar la guàrdia i de la mateixa manera que es fa quan s'està a casa": evitant desplaçaments innecessaris, trobades massives i altres accions que propaguin el virus.





Considera que les dades mostren que s'estan estabilitzant els rebrots a Catalunya, "a conseqüència de que s'han pres mesures que han reduït els contactes socials, la mobilitat i altres activitats".





Per això, ha dit que el Govern recorrerà la decisió de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de permetre obrir bars, restaurants i altres locals després de mitjanit, al·legant que són un espai de risc: "M'agradaria saber en base a quina criteris i informes està prenent decisions el TSJC ".





CONFERÈNCIA DE PRESIDENTS

Pel que fa a la Conferència de Presidents de divendres, ha recordat que el president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar assistir telemàticament, però el Govern "va dir que no, que havia de ser presencial".





Budó ha assegurat que en els últims mesos de coronavirus s'ha demostrat que les reunions no presencials si funcionen i són una nova forma de treballar: "No entenem que no pogués realitzar-se de forma telemàtica".





No comparteix "en absolut que el president Torra, pel fet de no anar a la cimera, abandonés als catalans", ja que considera que la reunió no va ser més que una foto i que el fet d'estar o no estar no canvia el destinació dels catalans, ha dit textualment.





"Torra ja ha presentat tota la documentació que s'ha treballat des de la Comissió de reactivació econòmica i protecció social que portem treballant aquests últims dos mesos", i ha reclamat una reunió bilateral amb el Govern per tractar aquest tema.





Al preguntar-li per què el lehendakari, Iñigo Urkullu, sí va assistir finalment a la Conferència, ha respost que es demostren "els avantatges de tenir el poder de recaptar els impostos i de poder negociar bilateralment amb l'Estat".