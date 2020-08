Els Mossos desarticulen un grup que cometia robatoris amb força en domicilis de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van desarticular dimecres un grup de cinc georgians de 28 a 57 anys per presumptament cometre 10 robatoris amb força en domicilis de Barcelona, informa la policia aquest dissabte en un comunicat.













Els lladres cridaven a el timbre per assegurar-se que les víctimes no estaven en l'habitatge, i entraven fent servir eines que ells mateixos fabricaven, per emportar-se diners o objectes de valor que tinguessin una sortida ràpida al mercat il·legal.





Els detinguts van passar a disposició judicial i la investigació continua oberta, pel que no es descarta que es pugui relacionar els arrestats amb altres robatoris.