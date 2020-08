El DOGC publica la nova regulació per a l'hostaleria sense límit horari

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest diumenge una resolució de la Conselleria de Salut amb la nova regulació per al sector de l'hostaleria i la restauració en compliment amb les actuacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que van aixecar l'obligació de tancar bars, restaurants, xiringuitos i casinos com a màxim a mitjanit com a mesura de prevenció de contagis de Covid-19.

















La resolució, estableix que a Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre (Lleida) només serà possible consumir a les terrasses, amb un aforament màxim del 50% i distància de seguretat de dos metres.





A l'àrea de Barcelona, el consum autoritzat haurà de realitzar sempre en les taules amb un aforament màxim del 50% a l'interior ia les terrasses, en què s'ha de garantir una distància de dos metres entre taules o grups de taules.





En concret, aquesta mesures afecta Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobgreat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà.





Tant en els municipis barcelonins com en els lleidatans els establiments hotelers hauran de limitar el seu aforament a l'50%, i la Conselleria de Salut manté la recomanació d'utilitzar "preferentment el servei a domicili i les comandes per emportar".