Sanitat notifica 968 nous casos de COVID-19, però no inclou dades de Catalunya, Madrid i Navarra

El Ministeri de Sanitat ha informat aquest dilluns de 968 nous casos de COVID-19, en comparació amb els 1.525 de divendres. No obstant això, aquesta situació es pot deure al fet que Catalunya, Madrid i Navarra no han pogut carregar dades "per problemes tècnics".









El total de positius des de l'inici de la pandèmia se situa ja molt proper als 300.000 (297.054). En les últimes dues setmanes fins a 8.935 persones han iniciat símptomes, 1.927 en els passats set dies.





Els 968 nous casos es distribueixen de la següent manera: 101 a Andalusia, 586 a Aragó, set a Astúries, 21 a les Canàries, 22 a Cantàbria, set a Castella-la Manxa, onze a Castella i Lleó, 51 a Comunitat Valenciana, 14 a Extremadura, 15 a Galícia, 10 a Múrcia i 123 a País Basc.





En l'última setmana, han mort 26 persones diagnosticades amb coronavirus (15 a Aragó, dos a Castella-la Manxa, una a Castella i Lleó, dos a Catalunya, quatre a Comunitat Valenciana, una a Extremadura i una a Madrid), mentre el divendres aquesta xifra es va situar en 12. D'aquesta manera, ja han mort 28.445 amb prova PCR positiva a Espanya, segons les estadístiques oficials.





A més, en els passats set dies s'han produït 562 ingressos hospitalaris (127.350 en total): 46 a Andalusia, 265 a Aragó, set a Balears, quatre a Canàries, 13 a Cantàbria, 26 a Castella i Lleó, 45 a Catalunya, 52 a Comunitat Valenciana, cinc a Extremadura, onze a Galícia 40 a Madrid, 17 a Múrcia, 21 a Navarra, nou a País Basc i un a la Rioja.





Juntament amb 37 en unitats de cures intensives (UCI), per a una xifra conjunta de 11.809: cinc en Andalusia, onze a Aragó, un a Astúries, un a Balears, un a Cantàbria, un a Castella-la Manxa, un a Castella i Lleó, dos a Catalunya, quatre a Comunitat Valenciana, tres a Extremadura, un a Galícia, tres a Madrid, un a Múrcia i dues a Navarra.